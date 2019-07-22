Тайшетские боксёры взяли 8 медалей в Бурятии

В Нижнеангарске прошёл турнир по боксу, посвящённый памяти Сергея Бухаева
В посёлке Нижнеангарск 19 и 20 июля прошёл Межрегиональный турнир по боксу, посвящённый памяти писателя-прозаика, заслуженного работника физической культуры Бурятии Сергея Бухаева. В соревнованиях, прошедших на открытом воздухе на берегу Байкала, приняли участие 70 спортсменов из 11 команд трёх регионов России: Иркутской области, республик Бурятия и Саха (Якутия).
В соревнованиях принял участие боксёрский клуб «Боец» из Тайшетского района Иркутской области. По итогам турнира спортсмены клуба завоевали шесть золотых и две серебряные медали. Чемпионами стали: Юркевич Владислав, Федосенков Александр, Соловьёв Андрей, Рубцов Данил, Конюк Артём и Куприец Степан. Призовое второе место получили Филиппов Никита и Белоусов Алексей. Отметим, что Никита и Алексей, завоевавшие серебро, в финале уступили своим друзьям по команде: Александру Федосенкову и Артёму Конюк, соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Тайшетского района.
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