Работы принимаются до 1 августа
В Иркутске проводится конкурс фотографий общественных пространств города Иркутска (парков, скверов и площадей) «Точка притяжения». Работы принимаются с 1 июля по 1 августа в Музее истории Иркутска или высылаются на его электронную почту.
Фотоконкурс открыт для профессиональных фотографов и любителей. Участниками могут стать как жители города, так и его гости в возрасте от 14 лет. Всего номинаций конкурса – шесть: «Семейный портрет», «Городской пейзаж», «Под мирным небом», «В парке у дома», «Студенческий город», «Школьный портрет», «Прогулка поколений». Обязательное условие для каждой номинации – на фотографиях должны присутствовать виды скверов, парков, площадей города Иркутска.
Организаторы конкурса – Музей истории города Иркутска им А. М. Сибирякова и общественная организация «Наш Иркутск» проводят «Точку притяжения» в рамках реализации национального проекта «Культура» и федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда».
В Иркутске проводят фотоконкурс видов города
Общество, Фото:
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