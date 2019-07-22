В Иркутске проводят фотоконкурс видов города

Работы принимаются до 1 августа



В Иркутске проводится конкурс фотографий общественных пространств города Иркутска (парков, скверов и площадей) «Точка притяжения». Работы принимаются с 1 июля по 1 августа в Музее истории Иркутска или высылаются на его электронную почту.



Фотоконкурс открыт для профессиональных фотографов и любителей. Участниками могут стать как жители города, так и его гости в возрасте от 14 лет. Всего номинаций конкурса – шесть: «Семейный портрет», «Городской пейзаж», «Под мирным небом», «В парке у дома», «Студенческий город», «Школьный портрет», «Прогулка поколений». Обязательное условие для каждой номинации – на фотографиях должны присутствовать виды скверов, парков, площадей города Иркутска.



Организаторы конкурса – Музей истории города Иркутска им А. М. Сибирякова и общественная организация «Наш Иркутск» проводят «Точку притяжения» в рамках реализации национального проекта «Культура» и федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда».

