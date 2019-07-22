На Дальнем Востоке прошёл открытый шахматный фестиваль «Город у моря»
Пятнадцатый открытый шахматный фестиваль «Город у моря» с 13 по 20 июля собрал во Владивостоке более 150 шахматистов из девяти регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Могойтуйского района Агинского Бурятского округа.
В рамках фестиваля прошли ряд турниров по классическим шахматам , в том числе этап Кубка России среди мальчиков и девочек, а также турнир «А». В нём приняли участие сильнейшие шахматисты ДФО, в их числе действующий чемпион Дальнего Востока Олег Рычков из Хабаровска, ведущие международные мастера из Владивостока Сергей Кравцов и Николай Корнюшин. Почётным гостем стал международный гроссмейстер из Ростова-на-Дону Дмитрий Кряквин.
Параллельно прошёл блиц-турнир среди детей до 15 лет. Лучший результат среди девочек показала Цырена Раднаева из Могойтуя, набравшая 7.5 очков из 11 и занявшая первое место. В этапе Кубка России среди мальчиков и девочек 2005 – 2006 года Цырена также стала абсолютной чемпионкой турнира по классическим шахматам, набрав 6 очков из 7 возможных.
Также в турнире «А» успешно выступили Адис Очирова и Бату-Тумэр Баторов, учащиеся могойтуйской школы №2. Адис заняла 3 место среди девушек, а Бату-Тумэр – 2 место среди юношей. Тренеруют команду Бато Норжилов – он был отмечен грамотой за подготовку победителя Кубка России среди девушек до 15 лет.
Могойтуйская шахматистка выиграла 2 турнира во Владивостоке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На Дальнем Востоке прошёл открытый шахматный фестиваль «Город у моря»
В Нижнеангарске прошёл турнир по боксу, посвящённый памяти Сергея Бухаева
Победителям бурятской борьбы и стрельбы из национального лука подарят баранов
Чемпионами стали Туяна Будажапова и Буянто Осоров
Работы проводят в преддверии 75-летия Победы
Заключительный всероссийский этап конкурса состоится в октябре в Ижевске
Работы принимаются до 1 августа
Также они удостоились золотой и серебряной медали
Они стали лучшими из более чем 300 спортсменов
Национальное троеборье «Бабжын наадан» пройдёт в Будулане
Света не будет 24 июля
В заповеднике растут три вида росянок
Её площадь - 16 на 20 метров
Минздрав региона проведёт проверку в больнице Вершино-Дарасунского
В результате исследований вирус гриппа птиц не обнаружен