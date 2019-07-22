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Могойтуйская шахматистка выиграла 2 турнира во Владивостоке

Могойтуйская шахматистка выиграла 2 турнира во Владивостоке
Общество,  Фото:pixabay.com
На Дальнем Востоке прошёл открытый шахматный фестиваль «Город у моря»

Пятнадцатый открытый шахматный фестиваль «Город у моря» с 13 по 20 июля собрал во Владивостоке более 150 шахматистов из девяти регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Могойтуйского района Агинского Бурятского округа.

В рамках фестиваля прошли ряд турниров по классическим шахматам , в том числе этап Кубка России среди мальчиков и девочек, а также турнир «А». В нём приняли участие сильнейшие шахматисты ДФО, в их числе действующий чемпион Дальнего Востока Олег Рычков из Хабаровска, ведущие международные мастера из Владивостока Сергей Кравцов и Николай Корнюшин. Почётным гостем стал международный гроссмейстер из Ростова-на-Дону Дмитрий Кряквин.

Параллельно прошёл блиц-турнир среди детей до 15 лет. Лучший результат среди девочек показала Цырена Раднаева из Могойтуя, набравшая 7.5 очков из 11 и занявшая первое место. В этапе Кубка России среди мальчиков и девочек 2005 – 2006 года Цырена также стала абсолютной чемпионкой турнира по классическим шахматам, набрав 6 очков из 7 возможных.

Также в турнире «А» успешно выступили Адис Очирова и Бату-Тумэр Баторов, учащиеся могойтуйской школы №2. Адис заняла 3 место среди девушек, а Бату-Тумэр – 2 место среди юношей. Тренеруют команду Бато Норжилов – он был отмечен грамотой за подготовку победителя Кубка России среди девушек до 15 лет.
шахматы спорт Забайкальский край Агинский Бурятский округ Дальний Восток Владивосток турнир фестиваль
 
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