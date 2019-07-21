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Ко Дню металлурга: Фоторепортаж из цехов Улан-Удэнского ЛВРЗ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
21 июля свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых мужественных профессий – металлурги

Ежегодно в третье воскресенье июля в России отмечается День металлурга. В этом году праздник выпал на 21 июля.

День металлурга был учреждён в 1957 году указом президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад отечественной металлургии в восстановление экономики страны после войны.

Праздник сохранился в календаре и после распада СССР – не только в России, но и в Белоруссии, и на Украине, и в Казахстане.

Сегодня этот день отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с чёрной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду – необходимый компонент для производства металла.

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из цехов Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – одного из крупнейших промышленных и социально значимых предприятий Бурятии.

Сегодня Улан-Удэнский ЛВРЗ – самый крупный завод ОАО «Желдорреммаш» - самое мощное, сложное и универсальное предприятие по ремонту подвижного состава и производству запасных частей, единственное производство такого рода в азиатской части страны.

Завод делится на три основные производства – локомотиворемонтное, литейно-механическое – и одно вспомогательное производство.

ЛВРЗ промышленное производство
 
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