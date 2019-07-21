 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июля

20 Июля

19 Июля

Популярное

Бурятские шаманы совершат подношение «властелину всех вод»

Бурятские шаманы совершат подношение «властелину всех вод»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Шаманы верят, что обряд поможет восстановить «гармонию и баланс водных ресурсов»

7 сентября в 11 часов в селе Судунтуй Забайкальского края состоится шаманский тайлган (обряд) «Лусал тахилга». Обряд будет проведён по древним традициям бурят-монгольского шаманизма под руководством Верховного шамана центра «Тэнгэри» (Улан-Удэ) Баира Цырендоржиева.

- Обряд проводится для восстановления гармонии и баланса водных ресурсов, для оздоровления и восстановления внутреннего баланса человека, - сообщили «Байкал-Daily» в центре «Тэнгэри». – Лусад-дракон - главный властелин водной стихии в трёх сферах. Это единственное мифическое существо, летающее по небу, ползающее по земле и под землей, то есть в трех сферах. Вода, находясь в различных состояниях (лёд, туман, дождь, снег, пар, моря, ручейки, ключи, океаны), обладает огромной силой, которую мы наблюдаем в виде тайфунов и наводнений. При нарушении гармонии в природе, вода высыхает или застаивается.

Шаманы верят, что молитвы и подношения «могучему властелину всех вод дают энергетическую мощь, возможность пройти любое препятствие, очищают душу и глубину мысли».

- Делая обряд очищения самой большой сферы нашей планеты, мы помогаем себе в излечении различных болезней: желудка, женских и мужских органов, ног, легких, горла. Рекомендуется проведение этого обряда при онкологических заболеваниях внутренних органов. Подношение угощений, почитание и выражение благодарности Лусад ханам привлекает достаток, умножение скота, хороший урожай и прибыль, - заявляют в центре «Тэнгэри».

Обряд могут посетить все желающие. С собой нужно принести чай, молоко, конфеты, печенье, молоко, водку, масло. Все участники обряда должны иметь головные уборы, женщинам следует надеть юбки. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая в Улан-Удэ открылся первый в России шаманский храм

шаманизм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские шаманы совершат подношение «властелину всех вод»
Бурятские шаманы совершат подношение «властелину всех вод»
Общество, 21.07.2019
Шаманы верят, что обряд поможет восстановить «гармонию и баланс водных ресурсов»
В Улан-Удэ пройдут антиалкогольные рейды по дворам
В Улан-Удэ пройдут антиалкогольные рейды по дворам
Общество, 21.07.2019
Улан-удэнка пожаловалась в общественный совет при МВД
В Улан-Удэ сегодня до +31
В Улан-Удэ сегодня до +31
Общество, 21.07.2019
В городе возможна гроза
Посланнику Далай-ламы XIV вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия»
Посланнику Далай-ламы XIV вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия»
Общество, 20.07.2019
Также Жадо Тулку Ринпоче был вручен диплом почётного доктора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева
Бурятская спортсменка выступит на турнире по боксу в Таиланде
Бурятская спортсменка выступит на турнире по боксу в Таиланде
Общество, 20.07.2019
Людмила Воронцова выступит в составе сборной команды России в олимпийской весовой категории - до 57 кг  
В иркутском Академгородке установят фонтан
В иркутском Академгородке установят фонтан
Общество, 20.07.2019
Все работы планируют завершить в начале сентября
Гринпис «состарил» Санкт-Петербург, Байкал и Арктику
Гринпис «состарил» Санкт-Петербург, Байкал и Арктику
Общество, 20.07.2019
В российском отделении организации предположили, как будут выглядеть некоторые места на планете в будущем  
Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат России по борьбе
Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат России по борьбе
Общество, 20.07.2019
Бурятия впервые за многие годы выбрана местом проведения мужского чемпионата России по вольной борьбе
В Улан-Удэ сегодня без существенных осадков
В Улан-Удэ сегодня без существенных осадков
Общество, 20.07.2019
По республике местами дожди, грозы, ливни
В Бурятии пройдёт Байкальский инклюзивный форум
В Бурятии пройдёт Байкальский инклюзивный форум
Общество, 19.07.2019
Участники обсудят вопросы создания доступной среды в республике
В Восточный военный округ поступает новое вооружение
В Восточный военный округ поступает новое вооружение
Общество, 19.07.2019
С начала текущего года в соединения и воинские части Восточного военного округа поступило около 400 образцов вооружения и техники
В Улан-Удэ прошёл престольный праздник в часовне святого царя Николая
В Улан-Удэ прошёл престольный праздник в часовне святого царя Николая
Общество, 19.07.2019
17 июля в честь престольного праздника в часовне святого Царя Николая в Улан-Удэ состоялась литургия
В Улан-Удэ провели квест для детсадовцев
В Улан-Удэ провели квест для детсадовцев
Общество, 19.07.2019
Участвовали сады «Колобок», «Дружок», «Светлячок», «Золушка», «Улыбка», «Ладушки» и «Земляничка»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^