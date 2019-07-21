Бурятские шаманы совершат подношение «властелину всех вод»





7 сентября в 11 часов в селе Судунтуй Забайкальского края состоится шаманский тайлган (обряд) «Лусал тахилга». Обряд будет проведён по древним традициям бурят-монгольского шаманизма под руководством Верховного шамана центра «Тэнгэри» (Улан-Удэ) Баира Цырендоржиева.- Обряд проводится для восстановления гармонии и баланса водных ресурсов, для оздоровления и восстановления внутреннего баланса человека, - сообщили «Байкал-Daily» в центре «Тэнгэри». – Лусад-дракон - главный властелин водной стихии в трёх сферах. Это единственное мифическое существо, летающее по небу, ползающее по земле и под землей, то есть в трех сферах. Вода, находясь в различных состояниях (лёд, туман, дождь, снег, пар, моря, ручейки, ключи, океаны), обладает огромной силой, которую мы наблюдаем в виде тайфунов и наводнений. При нарушении гармонии в природе, вода высыхает или застаивается.Шаманы верят, что молитвы и подношения «могучему властелину всех вод дают энергетическую мощь, возможность пройти любое препятствие, очищают душу и глубину мысли».- Делая обряд очищения самой большой сферы нашей планеты, мы помогаем себе в излечении различных болезней: желудка, женских и мужских органов, ног, легких, горла. Рекомендуется проведение этого обряда при онкологических заболеваниях внутренних органов. Подношение угощений, почитание и выражение благодарности Лусад ханам привлекает достаток, умножение скота, хороший урожай и прибыль, - заявляют в центре «Тэнгэри».Обряд могут посетить все желающие. С собой нужно принести чай, молоко, конфеты, печенье, молоко, водку, масло. Все участники обряда должны иметь головные уборы, женщинам следует надеть юбки.