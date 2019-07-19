Именно захламлённость в виде валежника и порубочных остатков способствует распространению огня в лесах
На территории национального парка «Тункинский» выполнены работы по очистке леса от захламления на площади 7,5 га. Сделано это в целях соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, правил санитарной безопасности в лесах.
Работа проводится в местах образования неликвидной древесины. Такими местами являются площади, пройденные «чёрными лесорубами» (незаконные рубки), где виновное лицо не установлено. Именно захламлённость леса в виде валежника и порубочных остатков способствует распространению огня, сообщили в нацпарке.
В нацпарке Бурятии проводят очистку от порубочных остатков
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