В Бурятии началось строительство новой школы на 450 мест

На строительство школы в Нижнем Саянтуе направят 414 млн рублей
В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии новую школу построят до 2020 года. Застройщик ООО «Ремстрой» уже выполнил работы по устройству каркаса, наружных инженерных сетей и стен первого этажа, приступил к строительству второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В Бурятии продолжаются мероприятия, направленные на ликвидацию третьей смены в общеобразовательных учреждениях.
- В Нижнесаянтуйской школе, рассчитанной на 240 мест, обучается 780 учащихся. Это дети из ближайших сел: Нижнего Саянтуя, Вознесеновки, Верхнего Саянтуя, а также близлежащих ДНТ. 96 детей вынуждены обучаться в третью смену. После того, как мы построим новое здание, проблема третьей смены будет решена, - сообщил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.
Новое здание школы будет располагаться в самом центре села. По проекту предусмотрено шесть блоков. На территории школы разместятся футбольное поле, баскетбольная, волейбольная и гимнастические площадки, а также места для подвижных игр и отдыха. В учебно-опытной зоне разобьют участки для плодового сада и питомника овощных и цветочных культур.
На строительство школы будет направлено 414 млн. рублей за счёт средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Образование» в Бурятии.
Новые школы открываются в столице и районах республики.
В Улан-Удэ в школе №63 возведён новый корпус на 350 мест с тёплым переходом. В 112 микрорайоне открылось новое здание для 744 учеников с обучением в одну смену. Будут возведены новый корпус школы №25, пристрои к школе №49 и гимназии №33. Запланировано строительство нового здания для школы №40 на месте старого помещения и большой школы на 1275 мест на улице Автотранспортная.
В селе Гурульба Иволгинского района школа на 450 мест позволила перевести обучение на две смены. Как сообщал «Байкал-Daily», долгожданная школа в Гурульбе открылась в январе 2019 года.
Новые школы появятся в сёлах Поселье и Хойто Бэе Иволгинского района, в Нижних Тальцах Заиграевского района, Аршане Тункинского района, Клюевке Кабанского района.
Финансирование на строительство объектов предусматривается в рамках реализации национального проекта «Образование», разработанного для выполнения «майского» указа Путина.
В Бурятии началось строительство новой школы на 450 мест
Общество, Фото:
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