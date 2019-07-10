Улан-удэнке, стоявшей в очереди полвека, мэрия отказалась предоставить жильё

В дело вмешалась прокуратура



Улан-удэнка 55 лет назад, в 1964 году, встала в очередь на улучшение жилищных условий. В настоящее время её очередь значится под № 2, однако администрация города отказалась предоставлять женщине жильё, ссылаясь на отсутствие у неё статуса «малоимущая».



- Жилищным кодексом РСФСР, действовавшим до 1 марта 2005 года, для постановки на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не требовалось признания таких лиц малоимущими, - разъясняет пресс-служба республиканской прокуратуры.



Прокуратура предъявила иск к мэрии Улан-Удэ о признании за ней права на получение жилья по договору социального найма и обязании предоставить жилье в течение трёх месяцев.



Суд удовлетворил иск в полном объёме. Апелляционным определением Верховного суда решение суда оставлено без изменения.