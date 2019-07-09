В Бурятии паломников привлекает самопроявившаяся мантра

Общество, Фото: группа Курумканского дацана

Мантра самопроявилась в 1990-х годах на камне в Курумканском районе



13 июля с 6.00 часов близ села Алла Курумканского района Бурятии у ступы «Проявленных чудес» (Шэди узулhан субарга) состоится ежегодный молебен, посвящённый идаму Авалокитешваре (Арьяа Баала бурхан) и настоящему буддийскому чуду – самопроявленной мантре «Ом мани бадме хум» на камне. Молебен проведёт Дид Хамбо Лама по Бурятии доктор буддийской философии Дагба Очиров, также ламы Курумканского дацана.



Для подношений нужно принести водку или тогооной, молоко, чай, сладости, фрукты, сдоба, топлёное масло и хадак.



На молебен приглашаются все верующие и земляки.



Ширээтэ Лама Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил рассказал «Байкал-Daily» о чудесной самопроявленной мантре.



- Точной даты проявления нет. Примерно мантра проявилась в 90-х годах. Местные жители обнаружили. Сначала были видны одна-две буквы, а потом с течением времени больше букв стало. Сейчас все буквы чётко видны, - сообщил настоятель Курумканского дацана.



Чудесное проявление мантры на камне буддисты связывают с личностью Соодой ламы (1846-1916), IX настоятеля Баргузинского дацана, который был известен своими точными предсказаниями. Так, Соодой лама упоминал, что придут люди в кожаной одежде и начнётся передел собственности, а те, кто окажутся к власти, будут называться «красными», и им удастся удержаться сто лет, а потом их идеи забудут. Соодой лама также предсказал войну между СССР и Германией, и он увидел, что советский народ победит в этой войне.



Давал IX настоятель Баргузинского дацана и частные предсказания, которые сбывались.



- Соодой лама сказал, что в будущем это будет место пребывания (орон) Авалокитешвары – Будды Сострадания - и здесь будет проявляться его сердечная мантра. И вот раньше не было, и в 90-х годах мы стали свидетелями чуда. Я видел несколько проявлений мантры в других местах, но такого крупного и чёткого проявления нигде больше не видел, - сказал ширээтэ лама Курумканского дацана.



Местные буддисты считают, что, вероятно, всё Аллинское ущелье содержит мощное благословение.



