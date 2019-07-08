3 тысячам жителей Бурятии ежегодно ставят онкологический диагноз

В правительстве республики обсудили, как усилить борьбу с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями



В правительстве Бурятии на совещании под эгидой временного комитета по исполнению «майского» указа президента России детально проанализировали этапы реализации региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».



Всемирная организация здравоохранения приводит неутешительные прогнозы. Ожидается, что в ближайшие 20 лет число новых случаев онкозаболеваний в мире возрастёт на 70%.



- В Бурятии ежегодно около трёх тысяч человек получают такой диагноз. На укрепление онкологической службы республики в рамках национального проекта «Здравоохранение» в ближайшие 6 лет направят 14 миллиардов рублей: из средств Фонда ОМС - 13 млрд. руб. и из федерального бюджета - 829 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.



В этом году федеральный центр выделил 176 миллионов на приобретение 45 единиц нового оборудования для онкологического диспансера и Детской республиканской клинической больницы. На данный момент контракты и договора заключены на сумму 168,9 миллионов, и осуществляются торги на 7,7 миллионов. В новой поликлинике онкологического диспансера осваивают современное оборудование. Председатель координационного комитета по исполнению указа президента РФ Константин Вырупаев отметил, что непрерывное повышение квалификации и обучение врачей также станут важным звеном в развитии онкологической помощи.



В структуре смертности населения Бурятии неизменно лидируют сердечно-сосудистые заболевания. В прошлом году показатель смертности составил 404 на 100 тыс. населения. Самыми распространёнными патологиями являются ишемическая болезнь сердца, заболевания сосудов головного мозга, артериальная гипертензия, приводящие к инсультам и инфарктам.



На медицинское оборудование для сосудистых отделений в этом году выделили 76 миллионов рублей. Будут переоснащены Региональный сосудистый центр Республиканской больницы им. Н.А. Семашко и 2 первичных сосудистых отделения: в Больнице скорой медицинской помощи и в Гусиноозёрской центральной районной больнице. Всего будет поставлено 36 единиц оборудования. Первую партию уже получили БСМП – на сумму 20,6 миллионов и Гусиноозёрская районная больница - на 1,6 миллионов, уточняют в минздраве Бурятии.

