В Улан-Удэ благоустроили 9 дворов

В 8 дворах работы продолжаются



В Улан-Удэ продолжаются ремонт по благоустройство дворов и реконструкции общественных территорий. Работы проводятся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает управление по информационной политике города.



По информации комитета городского хозяйства в этом году запланировано благоустроить 37 дворов на общую сумму 75 миллионов 319 тысяч рублей.



Работы в 9 дворах уже завершены. Это дворы на улицах Добролюбова, Чкалова 2, Жердева 72, Терешковой 34 А, Туполева 7, Антонова 24, Чкалова 1, Чкалова 3, на Ринчино 21 осталось установить лавочки и урны.



Продолжаются работы в 8 дворах: ул. Московская 4; Хрустальная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Жердева 56, 58, 62; Тобольская 39, 45, 57; Туполева 9, 13, 15, и Терешковой 11.



С понедельника, 8 июля, начаты работы в 3 дворах: на ул. Моцарта 14; Гомельская 20, 22, 24 и во дворе на ул. Силикатной 1, 2, 3, 4 и Технологической 2.



Предусмотрены работы по ремонту внутридворовых проездов, ремонту тротуаров, регулированию высотного положения крышек колодцев, устройству урн и лавочек на придомовых территориях.



На всех дворовых территориях, подлежащих благоустройству в 2019 году, проведены собрания жильцов. С ними согласованы все схемы и дизайн-проекты, в том числе дизайн-проекты по озеленению, которое будет проведено силами собственников многоквартирных домов. На каждой дворовой территории предусмотрена посадка кустарников, деревьев, устройство цветочных клумб. Содержание и полив зеленых насаждений возлагается на жильцов домов, дворы которых благоустраиваются в рамках проекта.



Что касается реконструкции общественных территорий, то в сквере в мкрн Стеклозавод работы уже ведутся, а на площади Славы начата процедура оформления документов с подрядчиком.

