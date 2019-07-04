Улан-удэнцы нашли недочёты в новом Генеральном плане города

- Основными задачами, которые стояли перед разработчиками проекта, являлись – актуализация перечня планируемых размещений объектов местного значения, приведение генерального плана в соответствие с нормами действующего законодательства, - отметила проектировщик.











Вчера, 3 июля, в администрации Улан-Удэ прошли публичные слушания по стратегическому документу – Генеральному плану столицы Бурятии. На открытых обсуждениях присутствовали и.о. мэра Улан-Удэ Александр Иринчеев, председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев, депутаты горсовета, проектировщики Генплана, а также собрались более 150 горожан, с целью внести свои предложения и рассказать о своих наболевших вопросах.Новый Генеральный план столицы Бурятии был разработан специалистами Московского проектного института ОАО «Гипрогор». С докладом выступила главный архитектор проекта Елена Хазыкова.Контракт с ОАО «Гипрогор» был подписан осенью 2017 года. До июня 2018 года специалисты «Гипрогора» проводили сбор исходной информации и разрабатывали концепцию пространственного развития Улан-Удэ. Сама разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города завершилась 30 августа 2018 года.- Исходная информация, которая использовалась для разработки проектов Генерального плана – это кадастровые данные о земельных участках за январь 2017 года. Поэтому если вдруг в составе Генерального плана вы не увидите земельных участков, которые были образованы в середине или в конце 2018 года - начале 2019 года, я могу предупредить, что это исходная информация уже новая и она не рассматривалась в составе Генерального плана, - сообщила Елена Хазыкова.Прежний Генеральный план Улан-Удэ был утверждён в 2008 году, за минувшее десятилетие многое изменилось: социально-экономические условия, требования Градостроительного кодекса, санитарно-защитные зоны и другие. Генплан был спроектирован на численность населения в 400 тысяч человек, исходя из этих данных рассчитывалась потребность в детских садах, школах, жилье, поликлиниках, зелёных насаждениях, скверах и т.д. По данным официальной статистики на 2019 год в Улан-Удэ проживает более 430 тысяч человек, а по данным сети городских поликлиник эти цифры намного больше. Нынешний Генеральный план рассчитан на численность в 550 тысяч человек и будет актуален до 2038 года.В новый Генплан включён новый мост через Уду, который начнут строить в этом году, а также 2 варианта моста через реку Селенгу. Предусмотрен проект берегоукрепления реки Селенги, разработан новый пассажирский маршрут от мкрн. Горького вдоль железной дороги и до ул. Пищевой, чтобы миновать пробки по ул. Терешковой и в кварталах.В новом Генплане предусмотрено увеличение школ почти в два раза, а также увеличение дошкольных учреждений в три раза. К 2038 году планируется построить два тоннеля, восемь мостовых сооружений, будут развиваться магистральные улицы городского и районного значения.Горожане, ознакомившиеся с изменениями в генплан, нашли в нём недочёты. Так по словам Николая Васюткина, директора ООО «Гарант-Кадастр», некоторые зоны индивидуального жилищного строительства были включены в рекреационные зоны. А это приведёт к тому, что люди не смогут зарегистрировать свои дома.- Я понимаю, что Генплан Улан-Удэ предусматривает мало рекреационных зон, но тем не менее решать за счёт проблем населения и включения ИЖС в частные рекреационные зоны, я думаю, совершенно неверно, - отметил Николай Васюткин.Выступающий призвал проектировщиков более внимательно отнестись к вопросу границ фактического использования граждан.- В микрорайонах Тепловик и Радужный меня возмущает то, что вы определили земельные участки бывших ниловых карт под коммунальную зону, складскую территорию. Там есть необходимость в постройке спортивного центра. Жители просят там построить спортивные центры, поликлиники и другие социальные учреждения. Свободных территорий с такой площадью в Улан-Удэ больше нет, - подчеркнул Николай Васюткин.В заключение своего выступления директор ООО «Гарант-Кадастр» предложил создать общественную рабочую группу для дальнейшей доработки плана и назначить дополнительные общественные слушания по итогам доработки.Выступление Николая Васюткина слушатели поддержали громкими аплодисментами.Желающих выступить было полно. Один из архитекторов города, заявил, что в центр города нужно вводить современную архитектуру вместо старых, законсервированных домов-памятников по улице Шмидта.- В этих старых вонючих невозможно жить! Надо что-то срочно придумать. Памятники – это хорошо, но город должен жить! А нас заставляют консервировать эти дома, - заявил архитектор.Со своими проблемами и предложениями обратились жители микрорайона Батарейка.- Проблема наша в том, что мы не можем узаконить дома, потому что наш район внесён в общественно-деловую зону, я считаю, что есть необходимость сделать район Нижняя Батарейка зоной инновации, чтобы было возможно размещение и ИЖС, и общественно-деловой зоны. На сегодняшний день жители улицы Дальняя, Оцимика, Новокузнецкая, да и вся Нижняя Батарейка не имеют документы. У нас все дома аварийные, у меня дом 1907 года постройки. У меня есть документы, я прошла все инстанции судов, но суд не даёт разрешение на строительство ввиду того, что общественно-деловая зона, - сказала жительница микрорайона Батарейки.Все вопросы и предложения, поступившие в ходе слушаний будут рассмотрены на заседании Комиссии по градостроительной деятельности, которая работает в Улан-Удэ на постоянной основе и утверждена постановлением администрации Улан-Удэ. В её состав входят специалисты отраслевых комитетов, эксперты, профессионалы по строительству, проектированию, финансисты и т.д.- Все предложения, которые не противоречат федеральному законодательству, обязательно будут включены в Генеральный план, - пояснили разработчики проекта.Новый Генплан Улан-Удэ после всех согласований с федеральными министерствами и ведомствами будет утверждён депутатами горсовета до 30 апреля 2020 года.