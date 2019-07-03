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«Дальневосточный гектар» освобождён от земельного налога на 5 лет

«Дальневосточный гектар» освобождён от земельного налога на 5 лет
Общество,  Фото:pixabay.com
Срок считается с момента регистрации права собственности в Росреестре

На 1 августа запланировано начало выдача «дальневосточных гектаров» в Бурятии и Забайкалье. По условиям программы, у получателя земельного надела есть пять лет на его освоение. «На этот срок «дальневосточный гектар» предоставляется в безвозмездное пользование, то есть освобождается от налогов и арендной платы», – пояснила начальник отдела земельных отношений департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Татьяна Ашихмина.

По словам начальника отдела налогообложения имущества Управления федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю Юлии Жусевой, по истечении пяти лет и с момента регистрации права собственности в Росреестре, обладатель «дальневосточного гектара» уплачивает земельный налог на общих основаниях. В случае оформления аренды выплачивается арендная плата. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкалья.

Напомним, что на первом этапе (с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года) подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, расположенного в Бурятии и Забайкальском крае, смогут только зарегистрированные в этих субъектах российские граждане.

На втором этапе (с 1 февраля до 1 августа 2020 года) такая возможность будет предоставлена россиянам, зарегистрированным на всей территории ДФО.

На третьем этапе (с 1 августа 2020 года) подать такое заявление сможет любой российский гражданин, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые являются участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Россию. Выбрать и оформить земельный участок можно будет с помощью федеральной информационной системы НаДальнийВосток.рф, где размещена интерактивная карта свободных участков.
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