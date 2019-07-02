В Улан-Удэ пара таксистов устроили самую необычную свадьбу

В Улан-Удэ состоялась самая необычная свадьба. «Байкал-Daily» уже сообщал о влюблённых Денисе и Елизавете, которые уже много лет работают в такси. Поэтому свою свадьбу они решили отметить по-особенному.
Торжественное событие состоялось 29 июня. В кортеже таксистов было 15 автомобилей с «шашечками». Автомобиль, в котором находились жених с невестой, был нарядно украшен лентами, цветами и кольцами.
- Всё было просто супер, весь город на уши поставили. Ни одна машина спокойно мимо не проехала. Все люди снимали на камеры, - поделилась с «Байкал-Daily» воспоминаниями Елизавета.
Один из снимков попал в группу «Аноним 03».
По словам невесты, в тот день люди жаловались, что не могут дождаться такси. Пассажиры шутили: «Так вон они все!», показывая на фотографию свадебного кортежа.
Кульминацией свадебных катаний стало то, что по просьбе оператора Елизавета села за руль такси и проехала. Прохожие фотографировали необычную невесту и улыбались.
В соцсетях жители Бурятии писали, что многие видели этот кортеж. Люди искренне желают благополучия молодой семье.
«Счастья молодым», «Поздравляю, молодцы», «Горькоооооооо», «Поздравляю, прикольно», «Круто!», «Молодцы! Счастья молодым!», писали пользователи Сети.
Елизавета благодарна приятелям-таксистам, которые охотно отреагировали на их необычную просьбу проехать в свадебном кортеже.
- По рации таксисты спрашивали кто, в какую сторону едет. Мы им ответили «Кто куда, а мы жениться!» - смеясь, рассказала Елизавета.
Девушка уверена, что свадьба прошла даже лучше, что они ожидали. Молодожёны не думали, что им будет уделено столько всеобщего внимания.
В такси Елизавета работает уже почти 11 лет, Денис – 6 лет. Молодые люди собираются расширять свои возможности. Елизавета хочет выучиться на водителя категории «С» (на большегруз), потом вместе планируют получить водительские права на категорию «Е», чтобы работать дальнобойщиками.