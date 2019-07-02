В Улан-Удэ пара таксистов устроили самую необычную свадьбу

Торжественное событие состоялось 29 июня. В кортеже таксистов было 15 автомобилей с «шашечками». Автомобиль, в котором находились жених с невестой, был нарядно украшен лентами, цветами и кольцами.











Один из снимков попал в группу «Аноним 03».











Кульминацией свадебных катаний стало то, что по просьбе оператора Елизавета села за руль такси и проехала. Прохожие фотографировали необычную невесту и улыбались.











- По рации таксисты спрашивали кто, в какую сторону едет. Мы им ответили «Кто куда, а мы жениться!» - смеясь, рассказала Елизавета.











В такси Елизавета работает уже почти 11 лет, Денис – 6 лет. Молодые люди собираются расширять свои возможности. Елизавета хочет выучиться на водителя категории «С» (на большегруз), потом вместе планируют получить водительские права на категорию «Е», чтобы работать дальнобойщиками.





















