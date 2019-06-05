По городу проедет свадебный кортеж из машин с символикой такси
В столице Бурятии 29 июня пройдёт свадьба горожан Елизаветы и Дениса. Особенность праздника в том, что жених и невеста трудятся таксистами (у обоих солидный трудовой стаж: у неё 10 лет, у него – 6). В их свадебном кортеже будут исключительно автомобили с логотипами такси – примерно 15-20 машин.
- Интересно то, что у нас в городе не было такой свадьбы – в стиле такси, так сказать. Все же в основном на обычных машинах передвигаются. Ну, то есть кортеж будут составлять полностью автомобили с символикой такси. Видеограф заинтересовался нашей историей, хочет перед регистрацией снять небольшой ролик в таксопарке. Мы с Денисом познакомились в такси, работаем в такси, - рассказала «Байкал-Daily» Елизавета.
Влюблённые познакомились два года назад на работе и затем начали встречаться.
- Я трудилась в такси - в таксопарке брала машину в аренду, а мой будущий муж пришёл устраиваться туда, и мы познакомились. Сначала работали на разных машинах, а потом на одном автомобиле - напарниками (сутки он ездил, сутки – я), - продолжила улан-удэнка.
Служебный роман оказался удачным – они готовятся к весёлой свадьбе, строят планы на будущее. На сегодняшний момент купили машину и работают на ней вдвоём.
Таксисты устроят в Улан-Удэ самую необычную свадьбу
Общество, Фото:
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