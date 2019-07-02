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19 борцов из Бурятии поборются за путёвки на чемпионат мира

19 борцов из Бурятии поборются за путёвки на чемпионат мира
Общество,  Фото:bogomoevofficialgroup
Среди претендентов на чемпионат мира трёхкратный чемпион России Александр Богомоев

19 спортсменов из Бурятии отправятся на чемпионат России по вольной борьбе, который состоится с 4 по 8 июля в Сочи. Среди них известный бурятский борец, трёхкратный чемпион России Александр Богомоев, который выступит в весовой категории до 61 кг. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте»

Нынешний чемпионат России определит претендентов на участие в чемпионате мира в столице Казахстана Нур-Султан, где, в свою очередь, будут разыгрываться олимпийские путёвки в Токио.

В весовой категории до 57 кг выступит Тамир Гармаев.

В весовой категории до 61 кг, кроме Александра Богомоева, выступят ещё два борца – Алдар Бальжинимаев и Алексей Мантатов.

В лёгком весе до 65 кг за путёвки поборются Даша Шарастепанов и Булат Батоев.

В средних весовых категориях Бурятию представят Алексей Боровицкий (70 кг), Евгений Жербаев (70кг), Алдар Гарматаров (74 кг), Буян Цыренов (74 кг), Тумэн Эрхитуев (74 кг).

В полутяжёлом весе республику представят 3 спортсмена - Алексей Сабидаев (79 кг), Алексей Анищик (86 кг) и Дэлгэр Дабаин (86 кг).

В тяжёлых и супертяжёлых весовых категориях выступят 5 бурятских спортсменов – Булат Дашинимаев (92 кг), Цэдаши Дугаров (92 кг), Батор Доржиев (125 кг), Ринчин Санжеев (125 кг), Балдан Цыжипов (125 кг).

За Иркутскую область выступят 3 спортсмена - Юлиан Гергенов (65 кг), Дмитрий Орлов (79 кг) и Юрий Иванов (92 кг).

Как сообщал «Байкал-Daily», бурятский борец Арсалан Будажапов, ныне представляющий Кыргызстан, уже получил право выступить на чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане.
спорт вольная борьба чемпионат мира
 
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