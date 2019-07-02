Среди претендентов на чемпионат мира трёхкратный чемпион России Александр Богомоев
19 спортсменов из Бурятии отправятся на чемпионат России по вольной борьбе, который состоится с 4 по 8 июля в Сочи. Среди них известный бурятский борец, трёхкратный чемпион России Александр Богомоев, который выступит в весовой категории до 61 кг. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте»
Нынешний чемпионат России определит претендентов на участие в чемпионате мира в столице Казахстана Нур-Султан, где, в свою очередь, будут разыгрываться олимпийские путёвки в Токио.
В весовой категории до 57 кг выступит Тамир Гармаев.
В весовой категории до 61 кг, кроме Александра Богомоева, выступят ещё два борца – Алдар Бальжинимаев и Алексей Мантатов.
В лёгком весе до 65 кг за путёвки поборются Даша Шарастепанов и Булат Батоев.
В средних весовых категориях Бурятию представят Алексей Боровицкий (70 кг), Евгений Жербаев (70кг), Алдар Гарматаров (74 кг), Буян Цыренов (74 кг), Тумэн Эрхитуев (74 кг).
В полутяжёлом весе республику представят 3 спортсмена - Алексей Сабидаев (79 кг), Алексей Анищик (86 кг) и Дэлгэр Дабаин (86 кг).
В тяжёлых и супертяжёлых весовых категориях выступят 5 бурятских спортсменов – Булат Дашинимаев (92 кг), Цэдаши Дугаров (92 кг), Батор Доржиев (125 кг), Ринчин Санжеев (125 кг), Балдан Цыжипов (125 кг).
За Иркутскую область выступят 3 спортсмена - Юлиан Гергенов (65 кг), Дмитрий Орлов (79 кг) и Юрий Иванов (92 кг).
Как сообщал «Байкал-Daily», бурятский борец Арсалан Будажапов, ныне представляющий Кыргызстан, уже получил право выступить на чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане.
19 борцов из Бурятии поборются за путёвки на чемпионат мира
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На удочку мошенницы попались несколько человек
В 2019 году в республике планируют благоустроить 120 общественных и 112 дворовых территорий
У её дочери не было даже собственного спального места
Ребятишки смогли почувствовать себя инспекторами ДПС
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих
Они провели вместе несколько часов в съёмной квартире
В республике работает электронный информационный образовательный комплекс
Мужчине грозит лишение свободы
Обе жертвы продавали товары в Интернете
Такие меры приняты из-за подтопленных участков в Тулунском районе
Таковы результаты за полгода
14-й Байкальский Сабантуй прошёл 29 июня
В Бурятии с подразделениями связи провели тренировку по обеспечению устойчивой и непрерывной связи руководства общевойскового объединения и воинских частей
Всего вариантов реконструкции четыре