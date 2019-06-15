Борец из Бурятии завоевал золото на турнире в Бишкеке



Арсалан Будажапов, недавно получивший право выступать за сборную Кыргызстана, выиграл 57-ой по счёту международный турнир по борьбе, посвящённый памяти Каба уулу Кожомкула. Соревнования проходили в городе Бишкек (Кыргызстан). Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».



Призовые места распределились следующим образом (весовая категория 74 кг):

1. Арсалан Будажапов (Кыргызстан);

2. Енес Услу (Турция);

3. Болат Сакаев (Казахстан) и Мансур Сыргак уулу (РУОР).



Победители турнира получили право выступить на чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане (Казахстан), где будут разыграны путёвки на Олимпийские игры 2020 в Токио.





