Байкальский Сабантуй отпраздновали в Бурятии

14-й Байкальский Сабантуй прошёл 29 июня



Он впервые состоялся в Хоринском районе, в селе Баян-гол, сообщили в автономии татар Бурятии.



К Сабантую хоринские татары готовились целыми семьями, загодя шили национальные костюмы, вспомнили старинные рецепты, учили татарские песни и танцы.



Многочисленные зрители праздника на целый день погрузились в богатейшую историю татарского мира, культуру и традиций татарского народа.



Театрализованное представление «Ак кошлар - Белые лебеди» открыли самодеятельные коллективы Хоринского района.



Флаг Сабантуя поднял старейшина села Баян-гол Фанид Фахуртдинов. Духовное благословение праздника прозвучало из уст старейшины автономии татар Бурятии – абыстай Вафии Зиннат кызы.



Красавицы автономии татар Бурятии угостили гостей праздника медовым чак-чаком, который символизирует крепкую, дружную и большую семью. Богатый дастархан развернулся на Татар-базаре Сабантуя. Каждое поселение Хоринского района угощало в своих национальных шатрах блюдами татарской кухни, где можно было отведать знаменитый эчпочмак, зур и вак бэлиш, кычтыбый, губадию и, конечно, вкуснейший чак-чак.



С байкальским Сабантуем поздравили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель комитета по делам национальностей Государственной Думы Ильдар Гильмутдинов, председатель нацсовета «Милли Шура» всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.



В номинациях Сабантуя были отмечены лучшие труженики села, старейшины, самобытное село, многодетные и молодые семьи. Медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» была награждена председатель региональной национально-культурной автономии татар Бурятии, член Совета Ассамблеи народов России, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Сажида Баталова.



Повсюду звучала татарская, бурятская и русская речь, играла тальянка, бурятский ехор сменялся народной татарской плясовой «Апипа». Победительницы Татар кызы 2018 года Амина Хуснутдинова и Татар кызы 2019 года Алсу Газизуллина провели мастер-класс и массовый танцевальный этнофлэшмоб #БезбиибезАпипа #ВсетанцуютАпипа.



По решению жюри Сабантуя Алсу Газизуллина стала победительницей межрегионального этапа международного конкурса «Татар кызы» в Бурятии, и будет представлять Бурятию на полуфинале конкурса в Казани.



Зрителям полюбился «Алтын буляк - Золотой подарок Татарстана» от заслуженной артистки Республики Татарстан Альфии Рамазановой и лауреата международных конкурсов Рамиля Айметдинова. Начавшийся проливной дождь не помешал состояться концертной программе «На Улице добрых соседей» самодеятельных коллективов Хоринского, Мухоршибирского, Кяхтинского, Заиграевского районов Бурятии и Иркутской области



На зелёной поляне развернулся детский Сабантуй, где дети провели старинный обряд Заря боткасы (каша Зари или Грачиная каша) с закличками и запевками, а также с увлечением играли в татарские народные игры – бой мешками на бревне, разбивание горшков, бег с яйцом, бег с коромыслом, бег в мешках и отведали вкуснейшие татарские лакомства. Герои, одолевший высокий верительный столб были награждены вышитым тюбетеем.



Напряженные состязания борцов по национальной татарской борьбе курэш и по перетягиванию каната за призы – баянгольских баранов, собрали многочисленных зрителей.





