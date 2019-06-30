«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с «Ночи ёхора» в Этнографическом музее
В субботу, 29 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ прошла ежегодная 12-я «Ночь ёхора». В отличие от прошлых лет, на этот раз фестиваль шёл не два, а только один день.
Для зрителей подготовили насыщенную программу. Профессиональные артисты учили всех желающих ёхору на мастер-классах. Театр «Байкал» дал три концерта. Состоялись интерактивные площадки, конкурс бурятской песни и конкурсы ёхоров.
В этом году в конкурсной программе «Ночи Ёхора» приняли участие 14 коллективов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Внутренней Монголии (КНР).
К ночи состоялся любимый зрителями гранд-ёхор, когда в большой общий круг встали все зрители.
К слову, посетителей «Ночи ёхора» не отпугнула даже непогода, обрушившаяся на Улан-Удэ в субботу. Ливни и град миновали Этнографический музей, где был лишь небольшой дождь. Так что количество зрителей было примерно таким же, как в прошлые годы.
«Ни грязи, ни луж не было. Cтоял пряный запах степных трав, музыка, молодёжь!», «Воздух изумительный, атмосфера щемящая», «Ехор это сакральный танец, танец солнца, поэтому все получилось как надо! Пыли не было», - пишут посетители в соцсетях.
Улан-удэнцы весело танцевали на «Ночи ёхора»: фоторепортаж
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