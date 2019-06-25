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В Улан-Удэ покажут лучшее видео Нидерландов о ёхоре

В Улан-Удэ покажут лучшее видео Нидерландов о ёхоре
Общество, 
Его создательница – уроженка Окинского района

28 июня в Музее истории города пройдёт показ видео-перформанса Наталии Папаевой «Ёхор». Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Ёхор» посвящён исчезновению бурятского языка и получил высокие оценки и положительные отзывы в художественных кругах. Видео-перформанс Папаевой был удостоен приза «TENT academy awards» за лучшую видео-работу в Нидерландах. Также он получил приз за лучшую выпускную работу Королевской Художественной академии в Гааге.

Вот что говорит сама Наталья о своём перформансе: «Я забыла свой родной язык. И я не одна. Многие мои соотечественники не говорят по-бурятски. Наш язык занесен в «Красную книгу». Среди 6000 языков, 43 процента скоро исчезнут с лица земли. В своем перформансе я пою, cотканные из моей памяти строчки из Ёхора. Только две строчки, которые я помню».

Наталия Папаева родилась в 1989 году в селе Орлик Окинского района в многодетной семье Николая и Елены Папаевых. Наталия закончила с красным дипломом Санкт-Петербургский Государственный университет, факультет журналистики, отделение рекламы в 2012 году. После окончания университета Папаева переехала в Нидерланды и была принята в Королевскую Художественную академию в Гааге (KABK), которую закончила в 2018 году. «Ёхор» стал её выпускной работой. Сейчас Наталия живёт и работает в Нидерландах.
искусство культура бурятский язык ёхор перформанс видео музей истории города Улан-Удэ Бурятия Нидерланды
 
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