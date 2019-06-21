На нём посетителей познакомят с туристским потенциалом Кяхтинского района
29 и 30 июня в местности Сахаровская села Чикой Кяхтинского района Бурятии пройдёт республиканский «Фестиваль Черёмухи на Чикое».
На фестивале будут работать интерактивные площадки. На «Кяхтинском сувенире» будут представлены работы местных умельцев, пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров ручной работы. Гастрономический сет «Чикойский смак» будет представлять собой выставку-ярмарку продукции местных производителей и крестьянских хозяйств. На «Чикойских забавушках» и «Кяхтинских казаках» выступят творческие коллективы и проведут мастер-классы. Для детей будет предназначена игровая площадка «Лето на Чикое». И, конечно же, во время фестиваля предусмотрена дегустация и выставка-продажа изделий из черёмухи и других местных дикоросов.
Также будут организованы тематические экскурсии. О селе Чикой расскажет тур «Неизвестный известный Чикой». «Травушка-муравушка» покажет как собирать и применять лекарственные растения долины реки Чикой. «Чикойская пчёлка Здравушка» познакомит с организацией пчеловодства и основами пчелотерапии. Для любителей викторин проведут интерактивную экскурсионную программу «На Великом Чайном пути». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Кяхтинского района.
В Бурятии проведут фестиваль черёмухи
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