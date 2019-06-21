Их проекты жилых домов, комплексов и общественных пространств стали одними из лучших
В Томске подвели итоги XIX международного архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири – 2019». Иркутские архитекторы получили четыре золотых диплома, четыре серебряных, по два бронзовых и поощрительных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска со ссылкой на главного архитектора города Сергея Александрова.
Среди победителей компания «Архитектурно-реставрационная мастерская 10», «Сибирская лаборатория урбанистики», творческий коллектив студенческого научно-проектного центра Иркутского национального научно-исследовательского университета. Также отмечены АНО «Клуб молодых архитекторов», агентство развития территорий «Градостроительная школа». Кроме этого члены жюри высоко оценили работы творческих коллективов Игоря Козака, архитектора Антона Былкова, Олега Бадулы и других. Работы иркутских архитекторов отмечены в таких номинациях, как «Творчество архитектурных коллективов и мастерских», «Творчество молодых архитекторов», «Многоквартирные жилые дома», «Многофункциональные градостроительные ансамбли и комплексы», «Открытые общественные пространства» и «Учебные издания».
- Данный фестиваль – это отличная площадка для дискуссии архитекторов и строителей из разных городов, поиск оригинальных решений, обмен опытом. Фестиваль зародился в Иркутске в 2001 году и за 19 лет всего четыре раза менял место проведения. В 2014 и 2017 годах он проходил в Красноярске, в прошлом году в Барнауле. Юбилейный фестиваль пройдёт в Иркутске в 2020 году, и подготовка к нему уже началась. Наряду с традиционной программой проведения фестиваля, куда входят проведение смотра-конкурса лучших архитектурных произведений, организация мастер-классов ведущих архитекторов, мы запланировали детский конкурс и высадку аллеи архитекторов, – пояснил главный архитектор.
Иркутские архитекторы завоевали 12 наград на международном фестивале
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