21 Июня

20 Июня

Популярное

Иркутские архитекторы завоевали 12 наград на международном фестивале

Иркутские архитекторы завоевали 12 наград на международном фестивале
Общество,  Фото:pixabay.com
Их проекты жилых домов, комплексов и общественных пространств стали одними из лучших

В Томске подвели итоги XIX международного архитектурного фестиваля «Зодчество в Сибири – 2019». Иркутские архитекторы получили четыре золотых диплома, четыре серебряных, по два бронзовых и поощрительных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска со ссылкой на главного архитектора города Сергея Александрова.

Среди победителей компания «Архитектурно-реставрационная мастерская 10», «Сибирская лаборатория урбанистики», творческий коллектив студенческого научно-проектного центра Иркутского национального научно-исследовательского университета. Также отмечены АНО «Клуб молодых архитекторов», агентство развития территорий «Градостроительная школа». Кроме этого члены жюри высоко оценили работы творческих коллективов Игоря Козака, архитектора Антона Былкова, Олега Бадулы и других. Работы иркутских архитекторов отмечены в таких номинациях, как «Творчество архитектурных коллективов и мастерских», «Творчество молодых архитекторов», «Многоквартирные жилые дома», «Многофункциональные градостроительные ансамбли и комплексы», «Открытые общественные пространства» и «Учебные издания».

- Данный фестиваль – это отличная площадка для дискуссии архитекторов и строителей из разных городов, поиск оригинальных решений, обмен опытом. Фестиваль зародился в Иркутске в 2001 году и за 19 лет всего четыре раза менял место проведения. В 2014 и 2017 годах он проходил в Красноярске, в прошлом году в Барнауле. Юбилейный фестиваль пройдёт в Иркутске в 2020 году, и подготовка к нему уже началась. Наряду с традиционной программой проведения фестиваля, куда входят проведение смотра-конкурса лучших архитектурных произведений, организация мастер-классов ведущих архитекторов, мы запланировали детский конкурс и высадку аллеи архитекторов, – пояснил главный архитектор.
архитектура архитектор фестиваль конкурс строительство Иркутск СФО Сибирь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В ралли «Шёлковый путь» примет участие четырёхкратный победитель «Дакара»
В ралли «Шёлковый путь» примет участие четырёхкратный победитель «Дакара»
Общество, 21.06.2019
На старт в Иркутск приедут представители 43 стран мира
В Бурятии пройдут Всероссийские соревнования памяти боксёров-олимпийцев
В Бурятии пройдут Всероссийские соревнования памяти боксёров-олимпийцев
Общество, 21.06.2019
Более 130 боксёров сразятся за звание лучших в конце июня
В Улан-Удэ закроют сквозной проезд на одной из улиц
В Улан-Удэ закроют сквозной проезд на одной из улиц
Общество, 21.06.2019
Здесь будут ремонтировать теплосеть
Улан-удэнец научат правильному ёхору
Улан-удэнец научат правильному ёхору
Общество, 21.06.2019
Театр танца «Байкал» проведёт мастер-класс в парке
В Улан-Удэ рассказали, что будет в патриотическом парке
В Улан-Удэ рассказали, что будет в патриотическом парке
Общество, 21.06.2019
Площадь парка «Патриот», которому нашли новое место, будет 1,2 га
В детском лагере в Улан-Удэ провели «Квест безопасности»
В детском лагере в Улан-Удэ провели «Квест безопасности»
Общество, 21.06.2019
Ребятам вручили световозвращающие элементы
В Бурятии открывается сезон на Щучьем озере
В Бурятии открывается сезон на Щучьем озере
Общество, 21.06.2019
Праздничное открытие сезона на «Щучке» пройдёт в эти выходные
В Бурятии за шесть лет число многодетных семей выросло с 10 до 23 тысяч
В Бурятии за шесть лет число многодетных семей выросло с 10 до 23 тысяч
Общество, 21.06.2019
На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 20 июня был поднят вопрос о поддержке рождаемости, федеральных и региональных программах помощи семьям, а также экономических мерах поддержки многодетных семей.
В Росгвардии по Бурятии подвели итоги полугодия
В Росгвардии по Бурятии подвели итоги полугодия
Общество, 21.06.2019
Сегодня в управлении Росгвардии по Бурятии подвели итоги служебно-боевой деятельности за первое полугодие 2019 года и провели учебно-методические сборы
Иркутский футболист покидает турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»
Иркутский футболист покидает турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»
Общество, 21.06.2019
Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» объявил об уходе из клуба российского защитника, уроженца Иркутской области  Фёдора Кудряшова
В Бурятии детей возят в лесхозы
В Бурятии детей возят в лесхозы
Общество, 21.06.2019
Лесники приезжают к детям в лагерь с лесопожарным оборудованием и проводят экскурсии по лесхозам
Жители Бурятии смогут проходить диспансеризацию по субботам
Жители Бурятии смогут проходить диспансеризацию по субботам
Общество, 21.06.2019
Это стало возможным благодаря новому порядку прохождения диспансеризации
Мэрия Улан-Удэ разъяснила про «неправильный» столб на дороге
Мэрия Улан-Удэ разъяснила про «неправильный» столб на дороге
Общество, 21.06.2019
В администрации города ответили на критику из соцсетей
«Красивое и захватывающее шоу»: В Улан-Удэ представили «Сказку странствий»
«Красивое и захватывающее шоу»: В Улан-Удэ представили «Сказку странствий»
Общество, 21.06.2019
Показ самого дорогого спектакля Русского драмтеатра пройдёт 21 и 22 июня

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^