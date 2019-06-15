Завтра в Бурятии ожидается усиление ветра

Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 июня по республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с. 17 июня в Улан-Удэ и районах республики прогнозируется высокая пожарная опасность - 4 класс. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.



В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности, быть предельно осторожными.



