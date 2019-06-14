Врач из Бурятии помог девушке, которой стало плохо в Сочи

Общество, Фото: Саяна Ванчикова

С врачом связались с помощью видеосвязи



Накануне вечером на территории этнопарка в Сочи 16-летней девушке стало плохо. Посетители и сотрудники парка не могли понять, как помочь девушке, «скорая» не ехала. Помощь пришла из далёкой Бурятии, в режиме видеосвязи. На связи был известный в Бурятии медик, экс-главврач БСМП Валерий Амагыров.



- Девушке внезапно стало плохо. Думали, это просто от жары. Однако девушке становилось хуже, и мы позвонили в «скорую», медиков всё не было. В итоге я позвонила Валерию Павловичу Амагырову в Бурятию. И он по видеосвязи проинструктировал нас, что необходимо сделать. Благодаря его профессиональным действиям человек был спасён, - сообщила «Байкал-Daily» Саяна Ванчикова, хранитель национальных традиций (павильон Бурятии).



Во время беседы выяснилось, что у девушки порок сердца. Прибывшие лишь спустя час медики госпитализировали её.



- Было жарко вчера в Сочи, ей стало плохо, и она упала в обморок – давление снизилось, была тахикардия большая (учащённое сердцебиение), - рассказал «Байкал-Daily» Валерий Амагыров.



Заслуженный врач Бурятии признался, что сильно удивился, когда ему позвонили из Сочи с просьбой помочь туристке.



Также Валерий Амагыров рассказал, что нужно делать в аналогичных ситуациях.



- Надо уложить человека, поднять ноги, поднести к его носу нашатырь, сделать обтирание полотенцем, платком, любыми подручными средствами. И нужно, чтобы он сделал дыхательную гимнастику с задержкой дыхания по алгоритму - глубокий вдох, затем задержать дыхание, выдохнуть, - поведал он.

