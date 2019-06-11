Улан-удэнцы смогут купить белорусские товары

В конце недели стартует ярмарка ремёсел



Товары из Белоруссии и Бурятии можно будет купить на летней ярмарке. Совместная ярмарка будет проходить в течение 10 дней на площади Революции с 14 по 23 июня.



По словам организаторов, посетители смогут купить белорусские и бурятские товары, попробовать натуральные продукты. Предусмотрена система скидок для различных категорий населения на некоторые группы товаров.



- Между правительством Бурятии и Гомельским исполнительным комитетом (Беларусь) в конце прошлого года было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном и гуманитарном сотрудничестве. Ярмарка проводится в рамках реализации данного сотрудничества, – сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Впервые ярмарка с белорусскими товарами проходила в 2017 году.

