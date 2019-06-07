На сегодня открыт приём заявок для участия в мероприятии
Мероприятие «Ночь ёхора» состоится 29 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ.
Сейчас открыт приём заявок для участия в конкурсной программе XII международного фестиваля «Ночь ёхора».
- Участниками могут стать народные творческие коллективы, коллективы организаций, предприятий, учреждений республики, других регионов и зарубежных стран, представляющие народное искусство и фольклор, а также коллективы, исполняющие народный круговой танец, - сообщает театр «Байкал».
К участию в конкурсе допускаются коллективы без возрастных ограничений, подавшие заявку на участие до 21 июня.
В Улан-Удэ «Ночь ёхора» пройдёт 29 июня
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