В Улан-Удэ «Ночь ёхора» пройдёт 29 июня

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На сегодня открыт приём заявок для участия в мероприятии



Мероприятие «Ночь ёхора» состоится 29 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ.



Сейчас открыт приём заявок для участия в конкурсной программе XII международного фестиваля «Ночь ёхора».



- Участниками могут стать народные творческие коллективы, коллективы организаций, предприятий, учреждений республики, других регионов и зарубежных стран, представляющие народное искусство и фольклор, а также коллективы, исполняющие народный круговой танец, - сообщает театр «Байкал».



К участию в конкурсе допускаются коллективы без возрастных ограничений, подавшие заявку на участие до 21 июня.



