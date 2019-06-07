Первенство Бурятии по борьбе посвятят памяти Жаргала Дондупова

Турнир состоится в конце июня



21-22 июня в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ пройдёт открытое первенство Бурятии по вольной борьбе среди юниоров до 23 лет.



Первенство будет посвящено памяти мастера спорта международного класса Жаргала Дондупова.



Жаргал Дондупов был одним из самых талантливых борцов Бурятии своего поколения. Брал призовые места на Ярыгинском турнире, Кубке мира, российских стартах. Был одним из главных претендентов на участие в Олимпиаде-2014. Ушёл из жизни в октябре 2007 года.

