Таким образом стражи порядка поздравили жителей республики с Пушкинским днём
Участники вокального ансамбля управления МВД России по Улан-Удэ «Звезда» поздравили жителей республики с днём рождения русского поэта Александра Пушкина. Они прочитали стихотворение «Храни меня, мой талисман».
С 8 по 12 июня 2019 года в Волгограде пройдёт финальный этап XIV всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира».
Конкурсанты из Бурятии подготовили к творческому смотру самобытный репертуар. Они исполнят гимн городской полиции «Звезда», давший название вокальной группе, а также популярную в республике песню Виктора Малдаева «Бурятия моя» и казачью песню.
В фестивале примут участие 300 сотрудников полиции - победители региональных смотров художественной самодеятельности подразделений полиции со всей страны.
12 июня в Волгограде на Центральной набережной победители фестиваля вместе со звёздами российской эстрады представят гала-концерт, посвящённый Дню России.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня отмечается Пушкинский день и День русского языка. В честь 220-летия со дня рождения поэта в Улан-Удэ тщательно помыли памятник Пушкину.
Полицейские Бурятии прочитали «Храни меня, мой талисман»
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