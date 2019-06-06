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Полицейские Бурятии прочитали «Храни меня, мой талисман»

Общество, 
Таким образом стражи порядка поздравили жителей республики с Пушкинским днём

Участники вокального ансамбля управления МВД России по Улан-Удэ «Звезда» поздравили жителей республики с днём рождения русского поэта Александра Пушкина. Они прочитали стихотворение «Храни меня, мой талисман».

С 8 по 12 июня 2019 года в Волгограде пройдёт финальный этап XIV всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира».

Конкурсанты из Бурятии подготовили к творческому смотру самобытный репертуар. Они исполнят гимн городской полиции «Звезда», давший название вокальной группе, а также популярную в республике песню Виктора Малдаева «Бурятия моя» и казачью песню.

В фестивале примут участие 300 сотрудников полиции - победители региональных смотров художественной самодеятельности подразделений полиции со всей страны.

12 июня в Волгограде на Центральной набережной победители фестиваля вместе со звёздами российской эстрады представят гала-концерт, посвящённый Дню России.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня отмечается Пушкинский день и День русского языка. В честь 220-летия со дня рождения поэта в Улан-Удэ тщательно помыли памятник Пушкину.
полиция стихи
 
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