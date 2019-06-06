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В Улан-Удэ помыли Пушкина

В Улан-Удэ помыли Пушкина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Памятник Пушкину тщательно почистили тряпочками. ФОТО

Сегодня в Улан-Удэ аккуратно помыли памятник Александру Пушкину, который находится в одноимённом сквере возле остановки «Юбилейный».

Рабочие вооружились тряпочками и мыльным раствором. Особое внимание уделили «волосам» и «бакенбардам» памятника. Тщательно помыли не только сам памятник, но и постамент.

Сегодня, 6 июня в России отмечают Пушкинский день и День русского языка. В этом году дата юбилейная – 220-летия со дня рождения Александра Пушкина. Он, кстати, вошёл в историю не только как поэт и писатель, но и как создатель современного русского литературного языка.

Сегодня с 17 до 18 часов на Театральной площади пройдёт литературно-музыкальный вечер «Час Пушкина». Поэты Бурятии прочитают стихотворения знаменитого поэта, а также собственные творения, посвящённые Александру Пушкину. На сцене выступят член Союза писателей России Светлана Нестерова, член Союза писателей России Елизавета Бильтрикова, молодые поэты Эрдэм Гомбоев и Иван Семушев. Также прочитают стихотворения Пушкина воспитанники детского сада №56 «Теремок».

А вот так происходила помывка памятника Александру Пушкину:
















памятник
 
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