В новой книге приводится немало историй, повествующих о доблести и отваге бурятских казаков и воинов, принадлежащих к казачьему роду
7 июня в Национальной библиотеке Бурятии пройдёт презентация книги Баясхалана Дабаин и Цыденжапа Батуева, выпущенная к 255-летию основания бурятского казачества. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
На презентации авторы-составители книги «Буряты-казаки на службе Отечеству» представят читателям результат проделанной работы, расскажут об интересных фактах и героях-казаках. Книга подготовлена на основании исторических документов, в неё вошли публикации по данной теме, выпущенные в разные годы в печатных изданиях.
Работа отсылает читателей в прошлые века, когда формировалось бурятское казачество. 255 лет назад, 22 июня 1764 года указом Сената иррегулярным войскам бурят был придан статус официальных воинских формирований Российской империи.
— 255 лет – немалый срок, — считает один из авторов книги, доктор исторических наук Цыденжап Батуев. – К большому сожалению, многое за это время забыто и безвозвратно.
В новой книге приводится немало историй, повествующих о доблести и отваге бурятских казаков и воинов, принадлежащих к казачьему роду.
В издании рассказывается о важнейших периодах в истории потомственных казаков-бурят – Великая Отечественная война и вооружённый конфликт в Афганистане.
- Ещё много интересного и поучительного из истории предков казаков остаётся в забвении, — говорит Цыденжап Батуев. – Это нам нужно сегодня не только, чтобы отдать дань памяти славному героическому прошлому, но это не менее важно для нашего настоящего и будущего.
Национальная библиотека республики приглашает всех желающих на презентацию.
В Улан-Удэ презентуют книгу о бурятских казаках
Общество, Фото:
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