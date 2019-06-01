В Улан-Удэ презентуют книгу о бурятских казаках

В новой книге приводится немало историй, повествующих о доблести и отваге бурятских казаков и воинов, принадлежащих к казачьему роду



7 июня в Национальной библиотеке Бурятии пройдёт презентация книги Баясхалана Дабаин и Цыденжапа Батуева, выпущенная к 255-летию основания бурятского казачества. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



На презентации авторы-составители книги «Буряты-казаки на службе Отечеству» представят читателям результат проделанной работы, расскажут об интересных фактах и героях-казаках. Книга подготовлена на основании исторических документов, в неё вошли публикации по данной теме, выпущенные в разные годы в печатных изданиях.



Работа отсылает читателей в прошлые века, когда формировалось бурятское казачество. 255 лет назад, 22 июня 1764 года указом Сената иррегулярным войскам бурят был придан статус официальных воинских формирований Российской империи.



— 255 лет – немалый срок, — считает один из авторов книги, доктор исторических наук Цыденжап Батуев. – К большому сожалению, многое за это время забыто и безвозвратно.



В новой книге приводится немало историй, повествующих о доблести и отваге бурятских казаков и воинов, принадлежащих к казачьему роду.



В издании рассказывается о важнейших периодах в истории потомственных казаков-бурят – Великая Отечественная война и вооружённый конфликт в Афганистане.



- Ещё много интересного и поучительного из истории предков казаков остаётся в забвении, — говорит Цыденжап Батуев. – Это нам нужно сегодня не только, чтобы отдать дань памяти славному героическому прошлому, но это не менее важно для нашего настоящего и будущего.



Национальная библиотека республики приглашает всех желающих на презентацию.

