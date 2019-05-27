Городской пляж на озере Кенон откроют в начале июня
1 июня в Чите на озере Кенон откроется городской пляж. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00, сообщает пресс-служба администрации столицы Забайкалья.
На пляже будет работать стационарный медицинский пост для оказания помощи отдыхающим в течение всего купального сезона. Предусмотрено и обеспечение охраны общественного порядка. Для предотвращения нарушения горожанами правил дорожного движения на прилегающей к пляжу территории будут дежурить экипажи ГИБДД.
Также на территории городского пляжа запланировано торговое обслуживание отдыхающих. Обращаем внимание, что на пляже будет действовать запрет на использование напитков в стеклянной таре.
Чита готовится к пляжному сезону
Общество, Фото:
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