Чита готовится к пляжному сезону

Городской пляж на озере Кенон откроют в начале июня



1 июня в Чите на озере Кенон откроется городской пляж. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00, сообщает пресс-служба администрации столицы Забайкалья.



На пляже будет работать стационарный медицинский пост для оказания помощи отдыхающим в течение всего купального сезона. Предусмотрено и обеспечение охраны общественного порядка. Для предотвращения нарушения горожанами правил дорожного движения на прилегающей к пляжу территории будут дежурить экипажи ГИБДД.



Также на территории городского пляжа запланировано торговое обслуживание отдыхающих. Обращаем внимание, что на пляже будет действовать запрет на использование напитков в стеклянной таре.

