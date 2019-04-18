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УФНС по Бурятии разъяснило изменения с налоговыми льготами

УФНС по Бурятии разъяснило изменения с налоговыми льготами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Налоговые льготы – что ввели, а что отменили?

С 2019 года отменена федеральная налоговая льгота по транспортному налогу для налогоплательщиков-организаций, уплачивающих плату в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, в отношении транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Бурятии.

Ранее такие налогоплательщики могли уменьшить сумму транспортного налога, исчисленную по итогам налогового периода в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, на сумму платы, уплаченную в отношении этого транспортного средства в этом же налоговом периоде.

Таким налогоплательщикам необходимо исчислять и уплачивать авансовые платежи по транспортному налогу, срок уплаты которых за первый отчётный период 2019 года приходится на 30 апреля 2019 года.

Для физических лиц вступило в силу следующее положение.

Для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей законом № 63-ФЗ от 15.04.2019 предоставляются налоговые вычеты:

1. в отношении одного земельного участка уменьшением налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

2. в отношении одного, принадлежащего объекта каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома) уменьшением налоговой базы на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Порядок представления вычетов стандартен. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

В случае, если налогоплательщик не представил заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе, льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом.



налоговая служба
 
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