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Бурятский театр кукол «Ульгэр» отправится на «Золотую маску»

Бурятский театр кукол «Ульгэр» отправится на «Золотую маску»
Общество, 
Спектакль «Руслан и Людмила» представлен в 4 номинациях

Театр кукол «Ульгэр» едет на «Золотую маску». Конкурсная комиссия отсмотрела 1100 спектаклей по всей стране и определила 375 номинаций. Победителей будет всего 37.

Спектакль театра «Ульгэр» «Руслан и Людмила» представили в четырёх номинациях: «Лучший спектакль в театре кукол»; режиссёр Яна Тумина номинирована за постановку «Руслан и Людмила» как «Лучший режиссёр в театре кукол»; Кира Камалидинова за сценографию «Руслана и Людмилы» номинирована как «Лучший художник в театре кукол»; Золжаргал Булган (Руслан), Бат-Улзий Даваасурэн (Людмила), Даши Рабданов (Голова, Черномор) номинированы за «Лучшую работу актёра в театре кукол».

В Москву летит большая команда - 32 человека. Это труппа, осветители, звукорежиссёры, руководитель театра, медиа-группа, сообщается пресс-служба театра.

театр "Ульгэр" золотая маска
 
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