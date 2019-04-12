Борица из Бурятии вышла в финал чемпионата Европы

В четвертьфинале Стальвира боролась с Зенеп Ейтгил из Турции. После первого периода Оршуш вела 5-0, но в борьбу чуть не вмешались внешние обстоятельства. В начале второго периода у российской спортсменки из носа пошла кровь и борьбу дважды останавливали для оказания медицинской помощи. Сразу после возобновления поединка Стальвира не стала откладывать победу в долгий ящик и провела бросок с последующим накатом и победила 11-0.











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В полуфинале бурятская спортсменка сошлась с сильной борицей Ванессой Каладзинской из Беларуси, двукратной чемпионкой мира. Стальвира в упорной борьбе со счётом 2:2 вырвала победу и вышла в финал.











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