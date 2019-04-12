Борица из Бурятии вышла в финал чемпионата Европы

Стальвира Оршуш из Бурятии вышла в финал чемпионата Европы-2019 по женской борьбе, который проходит в Бухаресте. Бурятская спортсменка выступает в весе до 53 кг.
- Стальвира Оршуш стартовала с тяжёлой победы по качеству 2-2 над чемпионкой Европы-2013 Роксаной Засина из Польши. В следующем поединке россиянка легко на туше разобралась со спортсменкой из Австрии Марией Шедлер, - сообщает федерация спортивной борьбы России.
В четвертьфинале Стальвира боролась с Зенеп Ейтгил из Турции. После первого периода Оршуш вела 5-0, но в борьбу чуть не вмешались внешние обстоятельства. В начале второго периода у российской спортсменки из носа пошла кровь и борьбу дважды останавливали для оказания медицинской помощи. Сразу после возобновления поединка Стальвира не стала откладывать победу в долгий ящик и провела бросок с последующим накатом и победила 11-0.
В полуфинале бурятская спортсменка сошлась с сильной борицей Ванессой Каладзинской из Беларуси, двукратной чемпионкой мира. Стальвира в упорной борьбе со счётом 2:2 вырвала победу и вышла в финал.
В борьбе за золото Стальвире Оршуш будет противостоять украинка Лилия Хоришна. Финал состоится сегодня в 23 часа по улан-удэнскому времени.
На чемпионате Европы выступили ещё две спортсменки из Бурятии – Ульяна Тукуренова и Мария Кузнецова (выступающая также в параллельном зачёте за Чувашию). Тукуренова рано проиграла и не смогла побороться за медали. А вот Кузнецова дошла до полуфинала, где потерпела поражение, и теперь будет бороться за бронзу.
Стальвира Оршуш выиграла прошлогодний чемпионат Европы, который проходил в городе Каспийск. За эту победу она получила от властей Бурятии миллион рублей.
В октябре 2018-го Стальвира отобралась на чемпионат мира, который провалила вся женская сборная России, не завоевавшая ни одной медали. В марте 2019 года Оршуш стала чемпионкой страны на домашнем чемпионате, который принимал Улан-Удэ.