Жителей Бурятии просят не забыть о декларации о доходах

Осталось меньше месяца, чтобы подать её



Первые четыре месяца года – это время, когда надо задекларировать свои доходы. Граждан, у которых возникает такая обязанность, в Бурятии не так уж и мало. Так, в прошлом году в Бурятии подали свыше 50 тысяч деклараций о доходах физических лиц, сообщает пресс-служба УФНС по республике.



До срока подачи декларации осталось меньше месяца. Не позднее 30 апреля 2019 года представить декларацию 3-НДФЛ следует при получении:



- дохода от продажи имущества, от реализации имущественных прав;

- в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

- доходов, полученных по различным договорам;

- дохода от выигрыша, полученного от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр;

- дохода от источников, находящихся за пределами Российской Феде-рации.



Задекларировать полученные в 2018 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.



Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить по сроку - не позднее 15 июля 2019 года. Для граждан, которые желают лично уточнить какие-то вопросы по декларированию доходов в налоговых органах республики 25, 26 и 27 апреля пройдут Дни открытых дверей.



Зачастую складывается такая ситуация, когда граждане не знают о своих льготах по налогам, или каков порядок получения этих льгот. Скажем, порядок получения вычетов по имущественным налогам у многих граждан вызывает затруднения. Подробно об этом и в целом о льготах для различных категорий граждан, можно узнать на сайте ФНС России в разделе «Физическим лицам – Граждане платят налоги».







