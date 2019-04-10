Осталось меньше месяца, чтобы подать её
Первые четыре месяца года – это время, когда надо задекларировать свои доходы. Граждан, у которых возникает такая обязанность, в Бурятии не так уж и мало. Так, в прошлом году в Бурятии подали свыше 50 тысяч деклараций о доходах физических лиц, сообщает пресс-служба УФНС по республике.
До срока подачи декларации осталось меньше месяца. Не позднее 30 апреля 2019 года представить декларацию 3-НДФЛ следует при получении:
- дохода от продажи имущества, от реализации имущественных прав;
- в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
- доходов, полученных по различным договорам;
- дохода от выигрыша, полученного от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр;
- дохода от источников, находящихся за пределами Российской Феде-рации.
Задекларировать полученные в 2018 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить по сроку - не позднее 15 июля 2019 года. Для граждан, которые желают лично уточнить какие-то вопросы по декларированию доходов в налоговых органах республики 25, 26 и 27 апреля пройдут Дни открытых дверей.
Зачастую складывается такая ситуация, когда граждане не знают о своих льготах по налогам, или каков порядок получения этих льгот. Скажем, порядок получения вычетов по имущественным налогам у многих граждан вызывает затруднения. Подробно об этом и в целом о льготах для различных категорий граждан, можно узнать на сайте ФНС России в разделе «Физическим лицам – Граждане платят налоги».
Жителей Бурятии просят не забыть о декларации о доходах
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