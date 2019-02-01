В Улан-Удэ приедет Алла Михеева из «Вечернего Урганта»

Как стало известно «Байкал-Dailу», в Бурятию на Сагаалган приедет на съёмки передача Первого канала «Вечерний Ургант». Во главе съёмочной группы будет известная телеведущая Алла Михеева. Она снимет свой фирменный «Острый репортаж».
По сведениям источника «Байкал-Dailу», команда телеканала на съёмки приедет 5 февраля. Они будут снимать праздник на площади Советов, игру «hээр шаалга» - ломание кости. Также у телеканала в планах посещение Ацагата.
«Байкал-Dailу» уже представлял программу празднования Сагаалгана в Улан-Удэ. На площади Советов 5 февраля впервые пройдёт обряд Золголго - праздничная церемония почитания старших и одаривания сладостями детей. На сцену выйдут и поприветствуют собравшихся почётные гости - Деды Морозы из Греции и из Узбекистана. После этого пройдёт концерт звёзд бурятской эстрады и мастеров искусств Бурятии. А во время бурятской народной игры по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган» разыграют бытовую технику.
Справка:
«Вечерний Ургант» - развлекательное ток-шоу, выходящее на «Первом канале». Является российской версией американских программ формата «Late Night Show» («Ночное шоу»). Ведущий телепрограммы - российский актёр и продюсер Иван Ургант.
Алла Андреевна Михеева - родилась 7 февраля 1989 года в Молодогвардейске Ворошиловградской области Украинской ССР, российская актриса и телеведущая.
Широкую известность получила с 2012 года, когда стала представлять в программе «Вечерний Ургант» (Первый канал) рубрику «Острый репортаж» (в роли самой себя, или «быстрой лисы», как она сама себя называет).
Также, в 2012—2013 годах Алла участвовала в Новогодней ночи на Первом канале.
В феврале 2013 года снялась для журнала Maxim и попала на обложку его мартовского номера.
В 2014 году была номинирована на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации ГЭГи года вместе с Сергеем Шнуровым, Иваном Ургантом и Ксенией Собчак.
В 2018 году Алла снова участвовала в Новогодней ночи на Первом канале.