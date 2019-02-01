В Улан-Удэ приедет Алла Михеева из «Вечернего Урганта»

Также, в 2012—2013 годах Алла участвовала в Новогодней ночи на Первом канале.



В феврале 2013 года снялась для журнала Maxim и попала на обложку его мартовского номера.



В 2014 году была номинирована на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации ГЭГи года вместе с Сергеем Шнуровым, Иваном Ургантом и Ксенией Собчак.



В 2018 году Алла снова участвовала в Новогодней ночи на Первом канале.

