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Ламы Бурятии озвучили астрологический прогноз на 2019 год

Ламы Бурятии озвучили астрологический прогноз на 2019 год
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для пожилых людей этот год благоприятен, для молодёжи - хороший, для детей – неблагоприятный

5 февраля наступает новый год Желтоватой Земляной Свиньи по лунному календарю. Астрологический прогноз на год представила пресс-служба Иволгинского дацана Бурятии.

- Земля – действующий элемент – представлена жёлтым квадратом, она – центр всего. Её время – середина дня, время отдыха, и четыре периода межсезонья, также четыре промежуточных направления. Это кристаллизующая сила, работает медленно и мощно, всё стабилизируя и делая конкретным. Её качества – плодородие и изобилие, добродетель – реализм, чувство конкретного, - сообщил Намсарай Дашидондоков, преподаватель астрологии Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева.

Стихия Земля делает людей более мудрыми и практичными, предприимчивыми, благоразумными, восприимчивыми, привязанными к материальным вещам.

- Свинья честна, проста и наделена добрым нравом. Она общительна, естественна и идёт прямо к сути. Её сердце чисто и беззлобно, со стабильными и полезными дружескими связями. Ей можно доверять. Она искренна, добродушна и милосердна, но при этом невинна и наивна. Часто свинья не знает, как сказать «нет». Она ненавидит ложь и предпочитает тишину. Однако, натолкнувшись на противостояние, она может яростно и свирепо защищаться. Хотя она кажется бескорыстной, на самом деле свинья любит деньги. Она щедра с друзьями и любит делиться, но рассчитывает на вознаграждение при случае, - добавили в Иволгинском дацане.

В 2019 году весна будет ветреной и холодной, летом ожидаются обильные осадки, вероятно наводнение. Осенью урожай будет плодородным и изобильным. Зима будет холодной и снежной.

Для пожилых людей этот год благоприятен, для молодёжи - хороший, для детей год неблагоприятный, и рекомендуется родителям быть бдительными.

- Для людей, рождённых в год Свиньи, Кролика, Овцы и Змеи, 2019 год неблагоприятен. Рекомендуется быть бдительными и осторожными, искренне совершать благие дела, помогать нуждающимся, детским домам и домам для престарелых. Таким образом возможно избежать различных препятствий в новом году, - отметили в пресс-службе Иволгинского дацана.

Для более подробного составления гороскопа в дацане рекомендуют обратиться к своим духовным наставникам.

буддизм
 
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