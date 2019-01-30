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Учёные изучат древнейших паразитов Байкала

Общество, 
Для реализации проекта иркутские специалисты объявили сбор средств

Команда молодых исследователей Иркутска объявила сбор средств на изучение уникальных древнейших паразитов Байкала – микроспоридий. 

Микроспоридии - это вездесущие патогены. Они, являясь важными компонентами наземных и водных экосистем во всем мире, привлекают внимание во многих научных дисциплинах, включая медицину, ветеринарию, экологию и эволюционную биологию.

- На сегодняшний день влияние микроспоридий на эволюционные процессы у беспозвоночных Байкала и их биоценотическое значение остаётся мало изученным. Паразиты участвуют не только в регуляции численных взаимоотношений нормальных сочленов своего биоценоза, но и в защите биоценоза от вторжения чуждых элементов. Исследование системы «паразит-хозяин» важно для описания устойчивости сообществ, - пишут молодые учёные на сайте платформы.

Исследователи отмечают, что изучение устойчивости сообществ необходимо для рационального природопользования, для понимания реакций экосистемы на воздействия современного человечества.

- Устойчивость сообществ есть мера его чувствительности к нарушениям. Это обстоятельство немало важно для сохранения такого уникального природного объекта как озеро Байкал, - продолжают учёные.

Для реализации проекта учёным необходимо собрать 89 тысяч рублей. На данный момент исследователям удалось собрать лишь 4% от нужной суммы.

Изучением микроспоридий будут заниматься 4 молодых учёных из Лимнологического института СО РАН и Научно-исследовательского института биологии при ИГУ.

Реализация проекта начнётся в 2019 году.

- Изучим и сохраним Байкал вместе! – призывают поддержать свой проект иркутские учёные. 


Поддержать проект можно здесь:
https://planeta.ru/campaigns/microsporidiaplusbaikal

Байкал ученые
 
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