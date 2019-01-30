Учёные изучат древнейших паразитов Байкала





Поддержать проект можно здесь: https://planeta.ru/campaigns/microsporidiaplusbaikal





Команда молодых исследователей Иркутска объявила сбор средств на изучение уникальных древнейших паразитов Байкала – микроспоридий.Микроспоридии - это вездесущие патогены. Они, являясь важными компонентами наземных и водных экосистем во всем мире, привлекают внимание во многих научных дисциплинах, включая медицину, ветеринарию, экологию и эволюционную биологию.- На сегодняшний день влияние микроспоридий на эволюционные процессы у беспозвоночных Байкала и их биоценотическое значение остаётся мало изученным. Паразиты участвуют не только в регуляции численных взаимоотношений нормальных сочленов своего биоценоза, но и в защите биоценоза от вторжения чуждых элементов. Исследование системы «паразит-хозяин» важно для описания устойчивости сообществ, - пишут молодые учёные на сайте платформы.Исследователи отмечают, что изучение устойчивости сообществ необходимо для рационального природопользования, для понимания реакций экосистемы на воздействия современного человечества.- Устойчивость сообществ есть мера его чувствительности к нарушениям. Это обстоятельство немало важно для сохранения такого уникального природного объекта как озеро Байкал, - продолжают учёные.Для реализации проекта учёным необходимо собрать 89 тысяч рублей. На данный момент исследователям удалось собрать лишь 4% от нужной суммы.Изучением микроспоридий будут заниматься 4 молодых учёных из Лимнологического института СО РАН и Научно-исследовательского института биологии при ИГУ.Реализация проекта начнётся в 2019 году.- Изучим и сохраним Байкал вместе! – призывают поддержать свой проект иркутские учёные.