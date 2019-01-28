В кинотеатре состоялся первый показ фильма
Кинотеатр открылся на базе Районного культурно-досугового объединения (РКДО) Баргузинского района. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества. Кинозал открыт при поддержке Фонда кино. Им выделено 5 млн рублей.
- В 2018 году прошёл конкурсный отбор Фонда кино на получение средств. Для этого необходимо было заполнить пакет документов, устав учреждения должен был соответствовать определённым требованиям, - сообщила пресс-служба РЦНТ.
Первый показ фильма в новом кинотеатре уже состоялся. У жителей района появилась возможность смотреть кинопремьеры в цифровом качестве с хорошим звуком. Можно смотреть фильмы и в 3D-формате.
Торжественная презентация кинотеатра «Баргузин» пройдёт 1 февраля.
Программа Фонда кино призвана обеспечить равномерный доступ россиян к произведениям киноискусства, увеличения доли российского кино в прокате. По программе фонда выделяются средства из федерального бюджета на создание условий для показа национальных фильмов в населённых пунктах страны с численностью населения до 500 тысяч человек.
- Федеральный фонд кино выделил в Бурятии 12 приоритетных населённых пунктов для создания кинозалов. В список вошли: Онохой, Северо-Байкальск, Бичура, Таксимо, Хоринск, Петропавловка, Иволгинск, Усть-Баргузин, Каменск, Сосново-Озёрск, Кабанск, Кижинга, - отметила пресс-служба РЦНТ.
В Баргузинском районе Бурятии открылся кинотеатр
Общество, Фото:
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