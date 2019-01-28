Бурятия, Иркутская область и Забайкалье будут сотрудничать вместе
Республиканский центр по развитию бурятского языка создан на базе подведомственного министерству образования и науки Республики Бурятия центра «Бэлиг». Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки республики. Как сообщал «Байкал-Daily», центр призван совершенствовать работу по сохранению и развитию бурятского языка.
- Центр будет координировать направление по изучению в школах республики бурятского языка, созданию электронных приложений и словарей, обобщению лучшего опыта педагогов, разработке программ и методических пособий. Специалисты центра будут заниматься вопросами реализации трёхстороннего соглашения между министерствами образования Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края о создании единого образовательного пространства по изучению и преподаванию бурятского языка, - пояснила пресс-служба минобрнауки.
Также в работу центра войдёт изучение опыта по сохранению и развитию бурятского языка на других территориях. Ещё одной из направлений работы учреждения станет мониторинг исполнения закона «О мерах поддержки бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия» в части вопросов, входящих в компетенцию образовательного ведомства.
Заработал центр по развитию бурятского языка
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