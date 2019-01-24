Глава Бурятии наградил ветерана Великой Отечественной памятным знаком

Награда приурочена к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время рабочей поездки в Тункинский район вручил ветерану Великой Отечественной войны Гавриилу Фёдорову памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Жителю села Токурен Гавриилу Фёдорову в этом году исполняется 100 лет. Он участвовал в освобождении Ленинграда, Карелии, Прибалтики, прошёл всю войну и встретил Победу в Берлине.
Глава Бурятии поздравил Гавриила Егоровича с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и поблагодарил ветерана за мужество, самоотверженность и героизм.
При вручении памятного знака Гавриил Федоров рассказал Алексею Цыденову, что он был призван в ряды Красной Армии в 1939 году, а 27 июня 1941 года отправлен на фронт и свой первый бой принял под Смоленском. Также он участвовал в обследовании Рейхстага и имперской канцелярии Гитлера в Берлине.
Среди наград участника Великой Отечественной войны - орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», медаль Жукова.
Всего по Бурятии памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» будут вручены 21 ветерану.