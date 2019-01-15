В Иркутске студента оштрафовали за езду по тротуару









В отношении водителя был составлен административный материал и назначен штраф в размере двух тысяч рублей. Кроме того, водитель, осознав свою виновность, заблаговременно «растонировал» свою автомашину.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее уже был привлечён по этой же статье водитель автомобиля «Тойота Приус».

Также полиция продолжает устанавливать личность автолюбителя «Тойоты Ленд Крузер», который в начале января разместил в социальных сетях видеозапись с аналогичным правонарушением.



- Уважаемые жители и гости города, соблюдайте правила дорожного движения и будьте уважительны по отношению к окружающим вас людям.- сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В отношении водителя был составлен административный материал и назначен штраф в размере двух тысяч рублей. Кроме того, водитель, осознав свою виновность, заблаговременно «растонировал» свою автомашину.Как сообщал «Байкал-Daily», ранее уже был привлечён по этой же статье водитель автомобиля «Тойота Приус». Он устроил езду на пешеходной зоне площади у памятника Александру третьему.

Накануне в социальных сетях появился ролик, на котором неизвестный водитель, управляя отечественным «ВАЗ 2105», движется по тротуару одной из улиц столицы Иркутска.Детально изучив видеозапись, автоинспекторы приступили к поиску автолюбителя, совершившего административное правонарушение.Им оказался 20-летний иркутянин, студент одного из вузов. Явившись в госавтоинспекцию, молодой человек признал свою виновность в правонарушении и принёс свои извинения. Он пояснил, что не хотел размещать данную запись в социальные сети, а съёмки планировал использовать для личного архива.