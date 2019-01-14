Иркутянина наказали за дрифт у памятника Александру третьему



Очередной иркутский «дрифтёр» привлечён к административной ответственности за управление автомобилем у памятника Александру третьему.



В ходе мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видеозапись, как неизвестный водитель, управляя автомобилем «Тойота Приус», маневрирует на площади у памятника Александру третьему. В кратчайшие сроки была установлена личность молодого человека, им оказался 20-летний иркутянин.



За дрифт около памятника в отношении лихача составлен административный протокол по статье 12.15 кодекса об административных правонарушениях России «Движения по тротуару», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

