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Объявлена дата премьеры финала «Игры престолов»

Общество, 
Съёмки кульминационной битвы длились 55 ночей

Объявлена дата премьеры финального сезона «Игры престолов» - в России он появится 15 апреля 2019 года. Официальный тизер под названием «Крипта Винтерфелла» был показан на канале HBO перед первым эпизодом 3 сезона «Настоящего детектива». 

В тизере мы встречаем Джона Сноу, Арью Старк и Сансу Старк в склепах Винтерфелла. Об этом сообщает AMEDIA TV.

Они проходят мимо могил своих погибших родственников, пока не доходят до своих собственных в конце темного коридора. В финале ролика мы видим ледяное дыхание, проникающее в склеп.

Поклонники по всему миру уже больше года ждут заветной даты старта восьмого сезона. Известно, что в финальном сезоне будет 6 эпизодов вместо обычных 10, но увеличенные по хронометражу до 80-90 минут. Бюджет каждого из них - 15 млн долларов, что делает «Игру престолов» одним из самых дорогостоящих проектов в истории телевидения. Другой рекорд, поставленный грядущими сериями, состоит в том количестве времени, которые создатели проекта потратили на съёмки кульминационной битвы — 55 ночей. Руководил её производством Мигель Сапочник, ответственный за постановку «Битвы бастардов».

Ранее HBO выпустил тизер восьмого сезона. В нём показано символичное столкновение главных действующих лиц этой истории. В ролике лёд сковывает фигурки волка (фамильное животное дома Старков) и дракона (фамильное животное дома Таргариенов), а потом огонь поглощает статуэтку льва (фамильное животное дома Ланнистеров). После две стихии схлёстываются друг с другом. 

Справка:

Игра престолов (англ. Game of Thrones) — американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» американского писателя Джорджа Мартина. Сериал снимается для кабельного телеканала HBO под руководством Дэвида Бениоффа и Дэниела Вайса.

Действие «Игры престолов» происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу, однако времена года в этом мире длятся по несколько наших лет. Действие сериала начинается в конце долгого лета. В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько связанных друг с другом сюжетных линий. Одна из них посвящена борьбе нескольких влиятельных семейств за трон королевства; другая — о попытках обнищавшего ордена, охраняющего древнюю Стену на севере страны, противостоять сверхъестественной угрозе извне; третья — о путешествии принцессы-изгнанницы по странам востока в попытках найти себе союзников для возвращения на родину и завоевания Железного Трона.

В сериале существуют фантастические существа: драконы и нежить. Для сериала характерно отсутствие строго положительных и строго отрицательных персонажей, многие герои совершают неоднозначные поступки и могут погибнуть на экране неожиданно для зрителя. В сериале затрагиваются вопросы политики, религии, гражданской войны, положения женщин в обществе, преступления и наказания. Специально для сериала было разработано несколько искусственных языков, в частности дотракийский язык. 
сериал кинематограф
 
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