«Выйти живым из маршрутки»: Как улан-удэнцы ездят в общественном транспорте

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Не так давно в Улан-Удэ был объявлен опрос о качестве услуг перевозчиков, удобстве автобусов, времени ожидания на остановках и т.д. «Байкал-Dailу» провёл свой опрос среди горожан – в адрес редакции пришли рассказы, подкреплённые фотографиями и видео того, как люди добираются домой и на работу. Улан-удэнцы решили показать властям наглядно, как ездит простой человек в общественном транспорте.
Утром и вечером горожанам без давки практически невозможно уехать на автобусе. Жители Восточного, Поселья, Солдатского, Сотниково, Гурульбы, 100-х кварталов, Зверосовхоза, Дивизионной, Кирзавода, Вахмистрово, Светлого, Левого берега и других микрорайонов в голос твердят – маршрутки порой приходится штурмовать, иначе так и останешься замерзать на остановке.
Довольно популярный маршрут номер 40 в сотых кварталах, по словам местных жителей, забивается как консервная банка, в которой невозможно ездить.
- Мы живём в сотых кварталах, невозможно уехать в город, а если сел автобус, то он полный, его забивают, как консервную банку. Невозможно так ездить утром и вечером. Маршрут №92 ходит плохо, его ждёшь по 40 минут. Хотелось бы, чтобы ещё пустили маршрут в сторону города. Вообще не можем так ездить, - рассказал «Байкал-Dailу» улан-удэнец.
«40 маршрутка в сотые кварталы – это ад и Израиль какой-то! Едешь – поручни вылетают, народ стоит по 3 ряда, вся обувь затоптана, давят со всех сторон. Но ведь и люди понимают – иначе не уедешь, не умирать же, от холода на остановке. Хоть бы увеличили число автобусов или нормальные большие сделали», жалуется горожанка.
Микрорайон Забайкальский или Зверосовхоз, который находится на юго-востоке Улан-Удэ у границы с Тарбагатайским районом, горожане вообще назвали «Нарнией». По словам улан-удэнцев – оттуда очень сложно выехать.
«Микрорайон Забайкальский тоже переполнен, а самое главное ходит 6 автобусов и они какой-то обед придумали. Невозможно уехать, по 45 минут стоишь, если попадёшь с 10 до 13 часов. Интервал у автобусов 45 минут, что это такое? Дети со школы, с тренировок едут в это время, все обморозятся. Хоть бы другой тогда автобус пускали в это время»
«Живём в Зверосовхозе, так уж получилось. Но если у вас в городе такие районы, то и развивать транспорт, хотя бы нужно. А то Нарния получается какая-то – не уехать туда и не выехать потом оттуда»
«У нас 16 автобус ходит строго по расписанию, маршруток нет вообще. Зато до остановки идти 2-3 километра. В «час пик» давка, конечно. Детям на дополнительные занятия в город ездить неудобно. Приходится от всего отказываться», жалуются горожане.
Возмущения и предложения
Маршрут номер 4, который ходит от посёлка Новый Зелёный до Поселья, улан-удэнцы и вовсе окрестили «проклятым».
«Маршрут №4 на остановке ДСУ на Площадке проходит в одну сторону. Люди, которые пачками едут в УФМС, завершив свои дела, переходят на противоположную сторону и до посинения ждут автобус в обратную сторону. Жители посёлка Матросова вынуждены терять своё время. Садятся на автобус и едут в посёлок Площадка, потом в посёлок Зелёный и только потом автобус идёт в город. Потом он едет на Шишковку и в центр. Итого получается, чтобы жителям посёлка Матросова доехать до центра (15 минут езды на автомобиле) едут час! Городским властям безразлична судьба жителей отдалённых посёлков»
«Это жесть какая-то, маршрут 4 ходит как проклятый, из Поселья не выехать и не заехать! Не пойми что творится, когда свой дом там, а ты снимаешь квартиру!», жалуются жители Улан-Удэ.
Жильцы Иволги, Восточного и Загорска, Светлого и других посёлков также говорят о неудобствах в транспорте, высокой цене на проезд, материальном ущербе и выдвигают свои предложения по улучшению ситуации.
«Маршрутки с Иволги №130 и №161 с первого октября берут деньги за проезд 40 рублей, а услуги их автоперевозок равны нулю. Если нужно проехать одну остановку собирают 35 как было раньше. Чем их услуги улучшились? Да ни чем! Одни берут 20 за остановку, другие 25 и 30, простой рэкет и обдираловка. Возьмите на обсуждение и решите вопрос по их качеству автоперевозок. За что мы платим, за простой на остановках? Скоро будет минус 20-40, зима на дворе»
«Автобусы нужны большие и побольше, а не эти «Дукатики», где держаться не за что и выйти невозможно. Где безопасность соблюдается, не понятно. Лучше тогда «Истаны» бы ездили, там сидеть можно и их много было»
«Это уже невозможно терпеть! Маршрутки 33 и 46 на Кирзаводе невозможно дождаться туда и обратно. И 44,51 ,54 маршрут на Восточный, такая же история с маршруткой 42 на на Стеклозавод»
«Восточный и Загорск это вообще отдельная история. Мы не едем, а стоим на левой пятке. Утром втискиваемся как селёдки в бочку, автобусы холодные большинство. Только на конечке народ может сесть, а дальше уже все кое-как залезают. Хоть стоять можно было бы нормально, но нет – всю обувь оттопчут тебе, куртку можешь порвать пока выходишь, вот такая вот весёленька поездочка»
«77 плохо ходит, если сразу не сел, то ждёшь от 30 до 50 минут, а подходит следующий уже набитый. Очень неудобно, вечером ездишь, нужно успевать до 9, а если работаешь до 10? В том районе тоже живёт большое количество жителей, основная масса работает в городе. Почему бы им 55-й или 28-й маршрут не пустить по маршруту 77, хотя бы Коминтерн, а дальше по старому маршруту?», задаются вопросом горожане.
Эпопея с Сотниково
«Особнячком» в этой ситуации стоит посёлок Сотниково – где не так давно не утихали споры о повышении цены на проезд сразу на 9 рублей, и где в ДТП погибла пожилая пассажирка автобуса.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно стоимость проезда в маршруте №129 подняли с 28 рублей до 32-х. При этом на сельском сходе, который состоялся в выходные, жители требовали не повышать тариф минимум до весны. Сперва перевозчик частично пошёл на уступки, повысив тариф на 4 рубля, а не на 9, как планировалось изначально.
Однако возмущённые жители пригорода решили, что несмотря ни на что, будут платить за проезд прежние 28 рублей. Водители сильно ругались по этому поводу, возникали конфликты из-за массового отказа пассажиров оплачивать по-новому. Однако после совещания в минтрансе, было решено оставить прежнюю цену на поезд – 28 рублей. Также было обещано сократить интервал движения автобусов в часы пик до 5 минут.
В то же время, когда шли споры о повышении цены на проезд, на 129 маршруте произошло смертельное ДТП. 66-летняя жительница Сотниково погибла, выпав из автобуса. Водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, из-за чего пострадали пассажиры.
В свою очередь, горожане рассказали о давках и неудобствах в маршрутках, которые ездят до Сотниково.
«Ужас! Что происходит со 129 и 177 маршрутом? Не приехать, не уехать. О каких услугах может идти речь, если мы, сотниковские, забиваемся в салон автобуса аки селёдки в бочки. Но никто не ропщет, потому как «хоть на этот впихнулись». Какое качество услуги? Никакое. Если говорить о 177 маршруте, то он как йети: все о нём знают, но никто его не видел, или видел крайне редко. Водители маршрутки утверждают в один голос про семиминутный промежуток времени между маршрутками. Не правда. Врут. Возмущению нет предела»
В качестве доказательства горожане представляют фото и видео забитого до отказа автобуса.
- Время 15:32 забился на площади Советов. Виадук, Наран, Левый берег, не останавливался. А люди стоят, места нет – маршруты в Сотниково переполненные, водитель едет и ничего не слышит, так как рация орёт, я стою с ребёнком, сесть не куда. В другой раз вообще чуть в ДТП не попали. Ужас, - рассказала улан-удэнка.
Проверки водителей
В городской администрации «Байкал-Dailу» предоставили подробный ответ о ситуации с транспортом в Улан-Удэ. В комитете по транспорту сообщили, что все автобусы, работающие на регулярных маршрутах города, имеют в паспорте транспортного средства запись о наличии сертификата об одобрении типа транспортного средства, которая свидетельствует, что автобус сертифицирован и соответствует требованиям к перевозке пассажиров.
- Отсутствие поручней в салоне некоторых транспортных средств свидетельствует о том, что перевозка стоящих пассажиров в нём запрещена. Наличие поручней в салоне, не предусмотренных заводом-изготовителем, является нарушением правил дорожного движения. По информации городского отдела ГИБДД ежедневно к административной ответственности за перевозку людей сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства, привлекаются порядка пяти водителей маршрутного транспорта, - сообщил «Байкал-Dailу» начальник отдела организации пассажирских перевозок Сергей Будагаев.
Сотрудниками комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству совместно с представителями ГИБДД и транспортной инспекции ежедневно осуществляется проверка работы городских маршрутов, в т.ч. на предмет технического состояния транспортного средства. Автобусы, имеющие замечания к техническому состоянию, снимаются с линии до их устранения. Комитет по транспорту проверяет соблюдение перевозчиками утверждённых схем, графика работы, чистоту, вежливость обслуживания, подключение транспортных средств к системе ГЛОНАСС. Транспортная инспекция проверяет соблюдение лицензионных требований. ГИБДД – правил дорожного движения.
По результатам проверок в случае фиксации нарушения регулярности движения в адрес того или иного перевозчика направляется предписания и уведомления об устранении выявленных нарушений, которые в дальнейшем могут стать основанием для досрочного прекращения договорных отношений. За 9 месяцев 2018 года проведено 722 проверки регулярности движения, по результатам которых выписано 17 уведомлений и 6 предписаний.
- Расписание движения автобусов устанавливается исходя из уровня пассажиропотока по тому или иному направлению. Практика работы перевозчиков показывает, что после 21:00 пассажиропоток резко снижается. Поэтому количество подвижного состава на линиях тоже снижается, а интервал движения увеличивается до 15-30 минут. По востребованным маршрутам время окончания работы автобусов – 23:00, т.е. отправление последних автобусов происходит в районе 22:00, - отметил Сергей Будагаев.
Для оперативного решения вопросов качества транспортного обслуживания населения рекомендуем обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00 часов, включая выходные и праздничные дни. В сообщении необходимо указать государственный регистрационный знак автобуса, время и место события для принятия мер в отношении конкретного водителя. Ежегодно отрабатывается порядка 2200 телефонных обращений. По поступившим жалобам еженедельно формируется график выездных проверок.
Точное время движения автобусов и трамваев можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт» и интернет-портала bus03.ru.
Нет денег на автобусы
В настоящее время на городских маршрутах работают 53 муниципальных автобуса большой вместимости и 1630 автобусов частных перевозчиков.
Автобусы большой вместимости МУП «Городские маршруты» обслуживают такие отдаленные микрорайоны, как Забайкальский, Сосновый Бор, Звёздный, Площадка, садовые товарищества микрорайоны Левый берег и Заречный, Богородский остров, Подсобное хозяйство мкр. Восточный, Светлый и другие, где отсутствуют альтернативные маршруты. Направление муниципальных автобусов на иные направления возможно только при увеличении парка автобусов МУП «Городские маршруты».
- Действующей муниципальной программой «Развитие транспортной системы Улан-Удэ» предусмотрено обновление подвижного состава МУП «Городские маршруты» и МУП «Управление трамвая» на условиях софинансирования из республиканского и местного бюджетов. Однако в связи с ограниченностью бюджетных средств финансирование указанных мероприятий ежегодно откладывается, - сказал начальник отдела организации пассажирских перевозок.
Частными перевозчиками ведётся работа по замене микроавтобусов на пассажирский транспорт большей вместимости. Доля автобусов особо малой вместимости в общем парке подвижного состава маршрутов ежегодно снижается, отмечают в комитете по транспорту. В 2012 году доля микроавтобусов вместимостью 13 мест составляла 80% общего парка автобусов, в 2015 – 33%, в 2018 - 20%.
- Переполненность общественного транспорта в пиковые часы характерна для всех городов, не только для Улан-Удэ. Отмечаем, что автобусы малого класса в большом количестве (1067 ед.) представлены на регулярных маршрутах города Иркутск. В целях обеспечения вывозки населения в пиковые часы перевозчиками снижается интервал отправления автобусов с конечных остановок, осуществляются укороченные рейсы, вводятся автобусы повышенной вместимости, - говорит Сергей Будагаев.
Тариф на месте
В комитете также отметили, что в ближайшее время не ожидается повышения тарифа на проезд.
- Изменение тарифа рассматривается комитетом экономического развития и туризма города по заявлению перевозчиков. По нашим данным, таких заявлений в администрацию города в текущем году не поступало, - подчеркнул начальник отдела организации пассажирских перевозок.
Напомним, что 2016 году вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ (об организации регулярных перевозок). Основным новшеством закона стало введение понятия перевозок по нерегулируемому тарифу. В эту категорию попадают перевозчики, чья деятельность не финансируется из местного и вышестоящих бюджетов, т.е. все частные перевозчики.
По мере истечения срока действия ранее заключенных договоров комитет по транспорту города, минтранс республики Бурятия выдают свидетельства о перевозках по нерегулируемым тарифам. Городским комитетом выдано три таких свидетельства городским перевозчикам, минтрансом Бурятии – 7 межмуниципальным перевозчикам. К концу 2019 года городским перевозчикам планируется выдать 7 свидетельств, в 2020 году – 21 свидетельство.