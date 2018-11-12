«Выйти живым из маршрутки»: Как улан-удэнцы ездят в общественном транспорте







«40 маршрутка в сотые кварталы – это ад и Израиль какой-то! Едешь – поручни вылетают, народ стоит по 3 ряда, вся обувь затоптана, давят со всех сторон. Но ведь и люди понимают – иначе не уедешь, не умирать же, от холода на остановке. Хоть бы увеличили число автобусов или нормальные большие сделали», жалуется горожанка.

Микрорайон Забайкальский или Зверосовхоз, который находится на юго-востоке Улан-Удэ у границы с Тарбагатайским районом, горожане вообще назвали «Нарнией». По словам улан-удэнцев – оттуда очень сложно выехать.



«Микрорайон Забайкальский тоже переполнен, а самое главное ходит 6 автобусов и они какой-то обед придумали. Невозможно уехать, по 45 минут стоишь, если попадёшь с 10 до 13 часов. Интервал у автобусов 45 минут, что это такое? Дети со школы, с тренировок едут в это время, все обморозятся. Хоть бы другой тогда автобус пускали в это время»





«Живём в Зверосовхозе, так уж получилось. Но если у вас в городе такие районы, то и развивать транспорт, хотя бы нужно. А то Нарния получается какая-то – не уехать туда и не выехать потом оттуда»



«У нас 16 автобус ходит строго по расписанию, маршруток нет вообще. Зато до остановки идти 2-3 километра. В «час пик» давка, конечно. Детям на дополнительные занятия в город ездить неудобно. Приходится от всего отказываться», жалуются горожане.



Возмущения и предложения



Маршрут номер 4, который ходит от посёлка Новый Зелёный до Поселья, улан-удэнцы и вовсе окрестили «проклятым».



«Маршрут №4 на остановке ДСУ на Площадке проходит в одну сторону. Люди, которые пачками едут в УФМС, завершив свои дела, переходят на противоположную сторону и до посинения ждут автобус в обратную сторону. Жители посёлка Матросова вынуждены терять своё время. Садятся на автобус и едут в посёлок Площадка, потом в посёлок Зелёный и только потом автобус идёт в город. Потом он едет на Шишковку и в центр. Итого получается, чтобы жителям посёлка Матросова доехать до центра (15 минут езды на автомобиле) едут час! Городским властям безразлична судьба жителей отдалённых посёлков» «Живём в Зверосовхозе, так уж получилось. Но если у вас в городе такие районы, то и развивать транспорт, хотя бы нужно. А то Нарния получается какая-то – не уехать туда и не выехать потом оттуда»«У нас 16 автобус ходит строго по расписанию, маршруток нет вообще. Зато до остановки идти 2-3 километра. В «час пик» давка, конечно. Детям на дополнительные занятия в город ездить неудобно. Приходится от всего отказываться», жалуются горожане.Маршрут номер 4, который ходит от посёлка Новый Зелёный до Поселья, улан-удэнцы и вовсе окрестили «проклятым».«Маршрут №4 на остановке ДСУ на Площадке проходит в одну сторону. Люди, которые пачками едут в УФМС, завершив свои дела, переходят на противоположную сторону и до посинения ждут автобус в обратную сторону. Жители посёлка Матросова вынуждены терять своё время. Садятся на автобус и едут в посёлок Площадка, потом в посёлок Зелёный и только потом автобус идёт в город. Потом он едет на Шишковку и в центр. Итого получается, чтобы жителям посёлка Матросова доехать до центра (15 минут езды на автомобиле) едут час! Городским властям безразлична судьба жителей отдалённых посёлков»







«Это жесть какая-то, маршрут 4 ходит как проклятый, из Поселья не выехать и не заехать! Не пойми что творится, когда свой дом там, а ты снимаешь квартиру!», жалуются жители Улан-Удэ.



Жильцы Иволги, Восточного и Загорска, Светлого и других посёлков также говорят о неудобствах в транспорте, высокой цене на проезд, материальном ущербе и выдвигают свои предложения по улучшению ситуации.



«Маршрутки с Иволги №130 и №161 с первого октября берут деньги за проезд 40 рублей, а услуги их автоперевозок равны нулю. Если нужно проехать одну остановку собирают 35 как было раньше. Чем их услуги улучшились? Да ни чем! Одни берут 20 за остановку, другие 25 и 30, простой рэкет и обдираловка. Возьмите на обсуждение и решите вопрос по их качеству автоперевозок. За что мы платим, за простой на остановках? Скоро будет минус 20-40, зима на дворе»









«Автобусы нужны большие и побольше, а не эти «Дукатики», где держаться не за что и выйти невозможно. Где безопасность соблюдается, не понятно. Лучше тогда «Истаны» бы ездили, там сидеть можно и их много было»



«Это уже невозможно терпеть! Маршрутки 33 и 46 на Кирзаводе невозможно дождаться туда и обратно. И 44,51 ,54 маршрут на Восточный, такая же история с маршруткой 42 на на Стеклозавод»



«Восточный и Загорск это вообще отдельная история. Мы не едем, а стоим на левой пятке. Утром втискиваемся как селёдки в бочку, автобусы холодные большинство. Только на конечке народ может сесть, а дальше уже все кое-как залезают. Хоть стоять можно было бы нормально, но нет – всю обувь оттопчут тебе, куртку можешь порвать пока выходишь, вот такая вот весёленька поездочка»



«77 плохо ходит, если сразу не сел, то ждёшь от 30 до 50 минут, а подходит следующий уже набитый. Очень неудобно, вечером ездишь, нужно успевать до 9, а если работаешь до 10? В том районе тоже живёт большое количество жителей, основная масса работает в городе. Почему бы им 55-й или 28-й маршрут не пустить по маршруту 77, хотя бы Коминтерн, а дальше по старому маршруту?», задаются вопросом горожане.





Довольно популярный маршрут номер 40 в сотых кварталах, по словам местных жителей, забивается как консервная банка, в которой невозможно ездить.- Мы живём в сотых кварталах, невозможно уехать в город, а если сел автобус, то он полный, его забивают, как консервную банку. Невозможно так ездить утром и вечером. Маршрут №92 ходит плохо, его ждёшь по 40 минут. Хотелось бы, чтобы ещё пустили маршрут в сторону города. Вообще не можем так ездить, - рассказал «Байкал-Dailу» улан-удэнец.«Особнячком» в этой ситуации стоит посёлок Сотниково – где не так давно не утихали споры о повышении цены на проезд сразу на 9 рублей, и где в ДТП погибла пожилая пассажирка автобуса.Как сообщал «Байкал-Daily», недавно стоимость проезда в маршруте №129 подняли с 28 рублей до 32-х. При этом на сельском сходе, который состоялся в выходные, жители требовали не повышать тариф минимум до весны. Сперва перевозчик частично пошёл на уступки, повысив тариф на 4 рубля, а не на 9, как планировалось изначально.Однако возмущённые жители пригорода решили, что несмотря ни на что, будут платить за проезд прежние 28 рублей. Водители сильно ругались по этому поводу, возникали конфликты из-за массового отказа пассажиров оплачивать по-новому. Однако после совещания в минтрансе, было решено оставить прежнюю цену на поезд – 28 рублей. Также было обещано сократить интервал движения автобусов в часы пик до 5 минут.В то же время, когда шли споры о повышении цены на проезд, на 129 маршруте произошло смертельное ДТП. 66-летняя жительница Сотниково погибла, выпав из автобуса. Водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, из-за чего пострадали пассажиры.В свою очередь, горожане рассказали о давках и неудобствах в маршрутках, которые ездят до Сотниково.«Ужас! Что происходит со 129 и 177 маршрутом? Не приехать, не уехать. О каких услугах может идти речь, если мы, сотниковские, забиваемся в салон автобуса аки селёдки в бочки. Но никто не ропщет, потому как «хоть на этот впихнулись». Какое качество услуги? Никакое. Если говорить о 177 маршруте, то он как йети: все о нём знают, но никто его не видел, или видел крайне редко. Водители маршрутки утверждают в один голос про семиминутный промежуток времени между маршрутками. Не правда. Врут. Возмущению нет предела»