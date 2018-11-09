Жителей Бурятии просят сообщить о зарубежных счетах и активах

На это гражданам дан год



В течение года, с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, граждане России могут сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.



- Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершённые нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога, - сообщает пресс-служба УФНС по Бурятии.



Форма специальной декларации и порядок её заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация».



- Федеральная налоговая служба обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля, - уточнили в УФНС по Бурятии.







