На это гражданам дан год
В течение года, с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, граждане России могут сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.
- Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершённые нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога, - сообщает пресс-служба УФНС по Бурятии.
Форма специальной декларации и порядок её заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация».
- Федеральная налоговая служба обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля, - уточнили в УФНС по Бурятии.
Жителей Бурятии просят сообщить о зарубежных счетах и активах
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