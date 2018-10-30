В Бурятию пришёл skibidi challenge (видео)

В Сети набирает популярность skibidi challenge (Скибиди челлендж). Его запустила российская рейв-группа Little Big, выпустившая клип SKIBIDI. Меньше чем за месяц клип набрал более 45 миллионов просмотров.











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Главная идея челленджа заключается в повторении странного и весёлого танца из клипа. Любой желающий может исполнить эти простые движения где вздумается: на работе, учёбе или даже в общественном транспорте.

- Всё началось с того момента, когда я посмотрел клип Рейв-группы: Little Big!!!,- подписал своё видео Руслан Сантуев.

Молодой человек снял шуточную пародию на клип Little Big. В видео Руслан, повторяя движения артистов, выходит из маршрутки, спускается по лестнице на развязке у Центрального рынка, рассчитывается в магазине и просто прогуливается по Улан-Удэ.









К вирусному челленджу также присоединились многие звёзды российского шоу-бизнеса, самая просматриваемая пародия сейчас у Ивана Урганта.









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Присоединился к skibidi challenge и житель Бурятии Руслан Сантуев, опубликовавший видео на своей странице «Вконтакте»