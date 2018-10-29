Улан-удэнцев приглашают на спектакль-хоррор

2 ноября в 18:30 в Русском драматическом театре имени Бестужева состоится показ спектакля-хоррора «Анатэма. Посвящение кино». Горожан приглашают посетить мистическую постановку.
В основу спектакля легла пьеса классика русской литературы, представителя серебряного века, родоначальника русского экспрессионизма Леонида Андреева. Малоизвестная пьеса «Анатэма» была поставлена в театре всего один раз, 109 лет назад, в 1909 году во МХАТе режиссёром Немировичем-Данченко. Тогда постановку запретил лично Пётр Столыпин специальным циркуляром от 9 января 1910 года. С тех пор пьеса оказалась невостребованной.
Новую жизнь в неё вдохнул ещё в 2015 году режиссёр и художественный руководитель театра русской драмы имени Бестужева Сергей Левицкий.
В пресс-службе театра зрителям также ответили на 7 неудобных вопросов о спектакле, которые они хотели задать:
1. Кто такой Анатэма?
Имя героя Леонида Андреева Анатэма созвучно слову анафема. Потому что Анатэма – это дьявол, сатана, «князь тьмы», как он сам себя называет в спектакле. Он ведёт ожесточённый спор с Богом, пытаясь доказать, что «благими намерениями выстлана дорога в ад». И для этого он искушает старого еврея Давида Лейзера – искушает деньгами, когда говорит, что тот стал обладателем огромного наследства (2 млн. долларов). Искушает славой, когда убеждает его, что он – мессия и может творить чудеса.*
2. Почему «Посвящение кино»?
Если вы были на спектакле или только будете, то вы увидите, что во многих сценах незаметно появляется чёрный человек с коробкой на голове. На ней – фотопортрет одного из культовых кинорежиссёров ХХ века: Андрея Тарковского, Ким Ки Дука, Стэнли Кубрика, Акиры Куросавы, Сергея Параджанова, Квентина Тарантино, Ларса Фон Триера, Федерико Феллини, Альфреда Хичкока, Ингмара Бергмана, Вонга Кар-Вая, Чарли Чаплина. Всего 12 режиссеров, творчество которых – музыкой, ассоциацией, намеком – присутствует в спектакле.*
Имя героя Леонида Андреева Анатэма созвучно слову анафема. Потому что Анатэма – это дьявол, сатана, «князь тьмы», как он сам себя называет в спектакле. Он ведёт ожесточённый спор с Богом, пытаясь доказать, что «благими намерениями выстлана дорога в ад». И для этого он искушает старого еврея Давида Лейзера – искушает деньгами, когда говорит, что тот стал обладателем огромного наследства (2 млн. долларов). Искушает славой, когда убеждает его, что он – мессия и может творить чудеса.*
2. Почему «Посвящение кино»?
Если вы были на спектакле или только будете, то вы увидите, что во многих сценах незаметно появляется чёрный человек с коробкой на голове. На ней – фотопортрет одного из культовых кинорежиссёров ХХ века: Андрея Тарковского, Ким Ки Дука, Стэнли Кубрика, Акиры Куросавы, Сергея Параджанова, Квентина Тарантино, Ларса Фон Триера, Федерико Феллини, Альфреда Хичкока, Ингмара Бергмана, Вонга Кар-Вая, Чарли Чаплина. Всего 12 режиссеров, творчество которых – музыкой, ассоциацией, намеком – присутствует в спектакле.*
3. Почему в спектакле несколько Давидов Лейзеров?
Потому что на месте Давида Лейзера может оказаться каждый.*
4. Почему на афише героиня протягивает бокал?
Бокалов в спектакле будет много. Например, в одной из сцен Давид Лейзер узнает о своём наследстве. Все те, кто был с ним в этот момент рядом, начинают метафорично «сорить деньгами» – выплёскивать воду. Вода – символ богатства, которое имеет свойство «утекать сквозь пальцы». И на афише «дьявольская девушка», протягивающая бокал, – то самое искушение Анатэмы, которому подвергся Лейзер.*
5. Почему мне ничего непонятно?
Потому что спектакль не имеет линейного сюжета. Сначала вы смотрите конец спектакля, потом начало, потом середину, потом снова конец, снова начало. Это пазл, который надо собрать воедино только в финале. Всё равно ничего не понятно? Идите ещё раз на постановку Сергея Левицкого. Это тот спектакль, в котором можно смаковать детали и каждый раз открывать для себя новые смыслы.*