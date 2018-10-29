Улан-удэнцев приглашают на спектакль-хоррор









1. Кто такой Анатэма?



Имя героя Леонида Андреева Анатэма созвучно слову анафема. Потому что Анатэма – это дьявол, сатана, «князь тьмы», как он сам себя называет в спектакле. Он ведёт ожесточённый спор с Богом, пытаясь доказать, что «благими намерениями выстлана дорога в ад». И для этого он искушает старого еврея Давида Лейзера – искушает деньгами, когда говорит, что тот стал обладателем огромного наследства (2 млн. долларов). Искушает славой, когда убеждает его, что он – мессия и может творить чудеса.*



2. Почему «Посвящение кино»?



Если вы были на спектакле или только будете, то вы увидите, что во многих сценах незаметно появляется чёрный человек с коробкой на голове. На ней – фотопортрет одного из культовых кинорежиссёров ХХ века: Андрея Тарковского, Ким Ки Дука, Стэнли Кубрика, Акиры Куросавы, Сергея Параджанова, Квентина Тарантино, Ларса Фон Триера, Федерико Феллини, Альфреда Хичкока, Ингмара Бергмана, Вонга Кар-Вая, Чарли Чаплина. Всего 12 режиссеров, творчество которых – музыкой, ассоциацией, намеком – присутствует в спектакле.*





2 ноября в 18:30 в Русском драматическом театре имени Бестужева состоится показ спектакля-хоррора «Анатэма. Посвящение кино». Горожан приглашают посетить мистическую постановку.В основу спектакля легла пьеса классика русской литературы, представителя серебряного века, родоначальника русского экспрессионизма Леонида Андреева. Малоизвестная пьеса «Анатэма» была поставлена в театре всего один раз, 109 лет назад, в 1909 году во МХАТе режиссёром Немировичем-Данченко. Тогда постановку запретил лично Пётр Столыпин специальным циркуляром от 9 января 1910 года. С тех пор пьеса оказалась невостребованной.Новую жизнь в неё вдохнул ещё в 2015 году режиссёр и художественный руководитель театра русской драмы имени Бестужева Сергей Левицкий.В пресс-службе театра зрителям также ответили на 7 неудобных вопросов о спектакле, которые они хотели задать:Потому что на месте Давида Лейзера может оказаться каждый.*Бокалов в спектакле будет много. Например, в одной из сцен Давид Лейзер узнает о своём наследстве. Все те, кто был с ним в этот момент рядом, начинают метафорично «сорить деньгами» – выплёскивать воду. Вода – символ богатства, которое имеет свойство «утекать сквозь пальцы». И на афише «дьявольская девушка», протягивающая бокал, – то самое искушение Анатэмы, которому подвергся Лейзер.*Потому что спектакль не имеет линейного сюжета. Сначала вы смотрите конец спектакля, потом начало, потом середину, потом снова конец, снова начало. Это пазл, который надо собрать воедино только в финале. Всё равно ничего не понятно? Идите ещё раз на постановку Сергея Левицкого. Это тот спектакль, в котором можно смаковать детали и каждый раз открывать для себя новые смыслы.*