Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Октября

28 Октября

Популярное

Улан-удэнцев приглашают на спектакль-хоррор

Общество, 
Перед постановкой «Анатэма. Посвящение кино» зрителям также ответили на интересующие их вопросы

2 ноября в 18:30 в Русском драматическом театре имени Бестужева состоится показ спектакля-хоррора «Анатэма. Посвящение кино». Горожан приглашают посетить мистическую постановку.

В основу спектакля легла пьеса классика русской литературы, представителя серебряного века, родоначальника русского экспрессионизма Леонида Андреева. Малоизвестная пьеса «Анатэма» была поставлена в театре всего один раз, 109 лет назад, в 1909 году во МХАТе режиссёром Немировичем-Данченко. Тогда постановку запретил лично Пётр Столыпин специальным циркуляром от 9 января 1910 года. С тех пор пьеса оказалась невостребованной.

Новую жизнь в неё вдохнул ещё в 2015 году режиссёр и художественный руководитель театра русской драмы имени Бестужева Сергей Левицкий. 



В пресс-службе театра зрителям также ответили на 7 неудобных вопросов о спектакле, которые они хотели задать:

1. Кто такой Анатэма?

Имя героя Леонида Андреева Анатэма созвучно слову анафема. Потому что Анатэма – это дьявол, сатана, «князь тьмы», как он сам себя называет в спектакле. Он ведёт ожесточённый спор с Богом, пытаясь доказать, что «благими намерениями выстлана дорога в ад». И для этого он искушает старого еврея Давида Лейзера – искушает деньгами, когда говорит, что тот стал обладателем огромного наследства (2 млн. долларов). Искушает славой, когда убеждает его, что он – мессия и может творить чудеса.*

2. Почему «Посвящение кино»?

Если вы были на спектакле или только будете, то вы увидите, что во многих сценах незаметно появляется чёрный человек с коробкой на голове. На ней – фотопортрет одного из культовых кинорежиссёров ХХ века: Андрея Тарковского, Ким Ки Дука, Стэнли Кубрика, Акиры Куросавы, Сергея Параджанова, Квентина Тарантино, Ларса Фон Триера, Федерико Феллини, Альфреда Хичкока, Ингмара Бергмана, Вонга Кар-Вая, Чарли Чаплина. Всего 12 режиссеров, творчество которых – музыкой, ассоциацией, намеком – присутствует в спектакле.* 



3. Почему в спектакле несколько Давидов Лейзеров?

Потому что на месте Давида Лейзера может оказаться каждый.*

4. Почему на афише героиня протягивает бокал?

Бокалов в спектакле будет много. Например, в одной из сцен Давид Лейзер узнает о своём наследстве. Все те, кто был с ним в этот момент рядом, начинают метафорично «сорить деньгами» – выплёскивать воду. Вода – символ богатства, которое имеет свойство «утекать сквозь пальцы». И на афише «дьявольская девушка», протягивающая бокал, – то самое искушение Анатэмы, которому подвергся Лейзер.*

5. Почему мне ничего непонятно?

Потому что спектакль не имеет линейного сюжета. Сначала вы смотрите конец спектакля, потом начало, потом середину, потом снова конец, снова начало. Это пазл, который надо собрать воедино только в финале. Всё равно ничего не понятно? Идите ещё раз на постановку Сергея Левицкого. Это тот спектакль, в котором можно смаковать детали и каждый раз открывать для себя новые смыслы.* 

 

6. Почему актёры выглядят, как «зомби»?

Потому что они символизируют собой безумную толпу, в который человек теряет свою индивидуальность и «человеческий» облик.*

7. Что значат звёздочки возле каждого ответа?

«Мнение автора может не совпадать с мнением Сергея Левицкого. Возможно, наш режиссёр… думает иначе».

Подробности о спектакле можно узнать по телефонам 23-50-10 и 23-51-71.
спектакль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске уничтожили 20 партий продукции без документов
Общество, 29.10.2018
Всего было досмотрено более пяти тысяч килограммов морепродуктов
Улан-удэнцев приглашают на спектакль-хоррор
Улан-удэнцев приглашают на спектакль-хоррор
Общество, 29.10.2018
Перед постановкой «Анатэма. Посвящение кино» зрителям также ответили на интересующие их вопросы
Жители Сотниково отказываются платить за проезд по новой цене
Жители Сотниково отказываются платить за проезд по новой цене
Общество, 29.10.2018
Зафиксированы первые конфликты жителей пригорода и водителей маршруток
Жительница Монголии ищет в Бурятии свою дочь
Жительница Монголии ищет в Бурятии свою дочь
Общество, 29.10.2018
Пожилая женщина не видела дочь 25 лет
Звёзды гимнастики тренируют юных спортсменок Бурятии
Звёзды гимнастики тренируют юных спортсменок Бурятии
Общество, 29.10.2018
Юные гимнастки оттачивают мастерство с помощью звёзд художественной гимнастики
В Бурятии назвали победителей автогонок «Сибирской Кросс Серии»
В Бурятии назвали победителей автогонок «Сибирской Кросс Серии»
Общество, 29.10.2018
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 октября в селе Нюки Кабанского района Бурятии прошёл финал «Сибирской Кросс Серии» по автокроссу
В Иркутск не дали ввезти семена из Киргизии
Общество, 29.10.2018
У прилетевших в Иркутск из Киргизии пассажиров изъяты семена овощных культур
Савватий провёл литургию в Улан-Удэ
Савватий провёл литургию в Улан-Удэ
Общество, 29.10.2018
Вместе с ним службу провели ещё 6 священников
Жителям Сотниково подняли цену на проезд до 32 рублей
Жителям Сотниково подняли цену на проезд до 32 рублей
Общество, 29.10.2018
Перевозчики не пошли навстречу жителям пригорода
В Улан-Удэ вновь пройдёт «Ночь искусств»
В Улан-Удэ вновь пройдёт «Ночь искусств»
Общество, 29.10.2018
Она состоится в воскресенье, 4 ноября
Юные улан-удэнцы отметили «Happy Halloween» (фоторепортаж)
Юные улан-удэнцы отметили «Happy Halloween» (фоторепортаж)
Общество, 29.10.2018
Праздник отметили в Галерее искусств народов Азии. Байкал-Daily представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ тепло и солнечно
В Улан-Удэ тепло и солнечно
Общество, 29.10.2018
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 октября по республике без осадков
В Бурятии внутри стеклопакета проявился облик Будды
В Бурятии внутри стеклопакета проявился облик Будды
Общество, 28.10.2018
Чудо запечатлели в Заиграевском районе
В песне рэпера Хаски из Улан-Удэ нашли призыв к каннибализму
В песне рэпера Хаски из Улан-Удэ нашли призыв к каннибализму
Общество, 28.10.2018
Концерты одного из самых популярных рэперов России находятся под угрозой срыва

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^