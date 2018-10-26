Улан-удэнцев обрадовало открытие второго буфета в Русском драмтеатре

















В Государственном русском драматическом театре имени Бестужева открылся второй буфет-бар. Его «премьера» состоялась в день открытия «Больших гастролей» Тюменского драматического театра. Об этом сообщили в пресс-службе театра.Новый театральный буфет расположен напротив первого – в фойе второго этажа – и уже принял своих первых гостей. Длинная барная стойка, уютные стулья, столики – здесь можно приятно и с комфортом провести время в антракте. Ассортимент по-прежнему театральный: лёгкий перекус, напитки и десерты.– Мы ждали открытия второго буфета. И очень рады, что оно наконец-то состоялось. Теперь зрителям не придётся стоять в очереди в буфет, и они смогут приятно провести вечер в нашем театре, – отметил директор ГРДТ Пётр Степанов.Об открытии буфета с юмором рассказал на своей страничке в Facebook художественный руководитель театра Сергей Левицкий.– И позитивная нота. В театре имени Бестужева официально открылся второй зрительский буфет! Скажем, нет очередям и да коньячку! – написал Левицкий.Горожане положительно оценили открытие второго буфета, отметив, что теперь можно быстрее перекусить в антракте.«Замечательная новость!», «Вот порадовали», «Ура, теперь почти без очереди можно будет подкрепиться!», комментировали зрители в социальных сетях.