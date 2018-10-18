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На Байкале коршуны украшают гнёзда бумагой и тряпками

Общество, 
«Заповедное Прибайкалье» рассказало, где живёт, чем питается и как украшает свои гнёзда чёрный коршун

Чёрный коршун — достаточно крупных размеров хищная птица, высотой больше полуметра и массой в среднем около килограмма, размах крыльев до полутора метров. Окрас коршунов разнообразный с преобладанием темного и бурого цветов. Самки коршунов обычно крупнее самцов. Коршуна трудно спутать с каким-либо хищником. Только у коршуна вильчатый хвост, что особенно бросается в глаза, когда коршун парит в небе, говорится в сообщении «Заповедного Прибайкалья».

Чёрные коршуны питаются грызунами, насекомыми, пресмыкающимися и даже падалью, но не прочь полакомиться птенцами других пернатых, поэтому часто коршуна можно встретить вблизи населённых пунктов. В природе коршуны обычно селятся в разреженных лесах вблизи рек и озёр.

Гнездо коршун строит сам или часто занимает старые гнёзда ворон или других хищников. Одна из особенностей коршуна украшать свои гнёзда, чем ярче украшено гнездо, тем более сильным является самец.

- На территории Байкало-Ленского заповедника коршун уже в течение 10 лет гнездятся в районе мыса Покойники недалеко от метеостанции Солнечная в разреженном лиственничном лесу на берегу Байкала. Сначала коршуны занимали старое воронье гнездо, постоянно его ремонтировали. В последние годы в 5-6 метров от старых гнёзд строят новые. На украшение гнезд идёт всё, что найдут в окрестностях метеостанции: перчатки, бумагу, тряпки, - рассказала ведущий научный сотрудник отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Наталья Оловянникова.

Зимовать пернатые отправляются в Индию, Австралию и Африку, там они присоединяются к местным чёрным коршунам. Кстати, в Австралии аборигены наблюдали, что некоторые хищные птицы, в том числе и чёрные коршуны (их ещё называют «огненные ястребы») способствуют распространению пожаров. Хищник берёт тлеющую палочку или уголёк в когти и переносит на участок сухой травы, а затем ждёт, когда появятся испуганные грызуны и рептилии.


Байкал
 
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